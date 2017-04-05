Bitlis'te operasyon: 6 terörist ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden son dakika açıklaması... Bitlis'te düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "4 Nisan 2017 tarihinde öğleden sonra Bitlis kırsalına alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen sığınak, barınma yeri ve silah mevziileri ateş altına alınmış, altı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.