Cinayetten aranırken çelik yelekle yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde 13 gün önce işlenen cinayet zanlısı Ercan Turan, Bursa'da yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 1 Kalaşnikof, 1 otomatik tabanca, 41 mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde 22 Mart'ta tekel bayii işleten Recep Koyun, işyerinde silahla ateş edilerek öldürüldü, yanında bulunan Murat Çakır ise ağır yaralandı. Sürdürülen soruşturma kapsamında, Jandarma tarafından yakalanan Okan Erdem, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçan cinayet zanlısı Ercan Turan aranmaya başlandı.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada şüpheliye ait 34 KY 7484 plakalı aracın Fatih Mahallesi Adalet Sokak üzerinde park halinde olduğu belirlendi. Polisler tarafından yapılan takipte aracına bindiği sırada Ercan Turan gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 Kalaşnikof, 1 otomatik tabanca, 41 mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Soruşturmaya devam edilirken Ercan Turan Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

DHA