DEAŞ 56 kişinin öldüğü saldırıyı az bulmuş

Gaziantep'te, geçen ağustos ayında 40'ı çocuk 56 kişinin yaşamını yitirdiği kına gecesi katliamı ve 16 Ekim'de operasyon sırasında 3 polisin şehit olduğu DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarına ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuklu 11 sanıktan 9'u hakkında 17 ile 160 kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, DEAŞ'ın sözde Gaziantep sorumlusu olan ve polis operasyonu sırasında öldürülen Mehmet Kadir Cebael'in, 56 kişinin hayatını kaybettiği kına gecesi saldırısının ardından bombanın içerisine etkisini artırması için konulan demir parçalarının büyük kesilmesini eleştirerek, "Ahmet demirleri büyük kesmiş, zayiat az olmuş" dediği belirtildi.

Gaziantep'te geçen yıl 20 Ağustos günü Doğu illerinden göç edenlerin yoğunlukla oturduğu Beybahçe Mahallesi'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesinde yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenledi. Patlamada üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirince parçalanan DEAŞ'lı terörist; 40'ı çocuk 56 kişi ölümüne, 44'ü çocuk 87 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran saldırının ardından başlatılan soruşturmada polis, kına gecesine saldıran teröristin izine ulaşamadı. Saldırıyı aydınlatmak için istihbarat ve terör birimleri DEAŞ ile ilgisi bulunan herkesi mercek altına alarak titiz bir çalışma başlattı.

Polisin uzun süren takibinin ardından Eylül ayında DEAŞ'ın, cemevinde Alevi kökenli kişilere yönelik saldırı hazırlığında olduğunu saptadı. Bunun üzerine, içerisinde Alevi Kültür Derneği'nin de bulunduğu cemevi çevresini trafiğe kapatan polis, zırhlı araçlarla bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yürütülen çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, basılan bir depoda terör örgütünün saldırılarda kullanacağı mayın, patlayıcı ile patlamada şiddeti artırıcı malzemeler ve metal kesme makinesi ele geçirildi.

İZİNE ULAŞILAN TERÖRİST KENDİNİ PATLATTI, 3 POLİS ŞEHİT OLDU

Polis ekipleri, saldırı için uygun zemin aradığı bilinen teröristlerin izine 16 Ekim günü ulaştı. Güneykent Mahallesi'nde hücre evinin adresini saptayan polis, bir kişinin kuşku uyandıracak şekilde elinde taşıdığı çantayla girdiği binadan eli boş çıktığını görünce harekete geçti. Eve düzenlenen baskında Ebu Yusuf kod adli Suriyeli terörist Muhammet Şerif üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi, patlamada 3 özel harekat polisi şehit oldu, 9 polis ve 1'i çocuk 4 Suriyeli yaralandı.

GAZİANTEP SORUMLUSU ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Aynı gün polis ekipleri, hem kına gecesi saldırısını hem de 3 polisin şehit olmasıyla engellenen yeni saldırının talimatını DEAŞ terör örgütünün Gaziantep sorumlusu olan ve Ankara Gar saldırısı faili olarak terör nitelikli arananlar listesinde 'turuncu bülten' ile aranan Kadir Cebael'in kaldığı evin adresini saptadı. Burak Mahallesi'ne giderek çevrede operasyon için hazırlık yaparken, Cebael'in silahlı şekilde görülmesi üzerine bölgede görevli zırhlı araçtan açılan ateşle vuruldu. Yaralanan terörist bu sırada evdeki patlayıcıları infilak ettirerek öldü. Patlamanın ardından girilen evde teröristin eşi Fadile ile 2 çocuğunu sağ olarak bulan polis, mühimmat ve dijital materyaller ele geçirdi. Derinleştirilen soruşturmada ulaşılan yeni isimlerin gösterdiği yerlerde bir kısmı toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı soruşturmada aralarında öldürülen DEAŞ'ın sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael'in eşinin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı, saldırılarla ilgisi olmadığı saptanan çok sayıda kişi hakkında da 'DEAŞ terör örgütü üyeliği' suçundan dava açıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

56 kişinin öldüğü kına gecesi saldırısı ve operasyon sırasında 3 polisin şehit olduğu ikinci saldırıya ilişkin Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından cezalandırılması istendi. Tutuklu sanıklardan Mehmet Şahin Erğan ile Mehmet Çalıkuşu; kına gecesinde ölen 56 ve operasyon sırasında yapılan saldırıda şehit olan 3 polis ile 2 olayda yaralanan 100 kişi ve Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan 160 kez ağırlaştırılmış müebbet, kına gecesi saldırısında rol aldığı saptanan sanıklar Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Hacı Polat ve Fadile Cebael hakkında 144 kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 polisin şehit olduğu saldırıda rol alan Suriye uyruklu sanık Abdurrahman Al Najjar hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Aynı soruşturma kapsamında Ankara'dan patlayıcı temin etmek için Gaziantep'e geldiği saptanarak tutuklanan Enes Karataş ve Yunus Sarı hakkında da örgüt üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, 40'ı çocuk 56 kişinin yaşamını yitirdiği kına gecesine yönelik canlı bomba saldırısının ayrıntıları da ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael'in, Suriye'deki emirlerinden aldığı 'Kürt düğününe saldırı' talimatı doğrultusunda tutuklu örgüt üyeleriyle birlikte Beybahçe Mahallesi'ndeki Akdoğan çiftinin kına gecesini hedef aldıkları ortaya çıktı. Saldırı için Suriye'den gönderilen 20-25 yaşlarında adı belirlenemeyen, ancak Türkçe de konuştuğu öğrenilen teröristin 1 ay boyunca Cebael'in evinde kaldığı ve burada hem dini hem de örgütsel yönden motive edildiği belirlendi.

Saldırı günü de teröristin üzerine giydiği intihar yeleğini koli bandı ile vücuduna iyice sardıktan sonra, sakat gibi gözükmesi için kolunu sardıktan sonra tutuklu sanıklardan Ali Çalıkuşu ile birlikte ile kına gecesinin olduğu mahalleye gönderdiği ortaya çıktı. Canlı bombayı kına gecesinin olduğu mahallede ise tutuklu sanıklardan Hacı Polat ile Hasan Uzun'un karşılayarak, saldırı alanına götürdükleri belirlendi.

'DEMİRLER BÜYÜK KESİLMİŞ, ZAİYAT AZ OLMUŞ'

İddianamede, kına gecesine yönelik saldırının ardından tutuklu sanıklardan Mehmet Şahin Erğan'ın yanına gittiği DEAŞ'ın sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael'e bilgi verdiği kaydedildi. Erğan'ın saldırıda ölenlerin sayısını söyledikten sonra Cebael'in, 'Eylem ile büyük sevap kazandın. Ama demiri kesen Ahmet büyük kesmiş, zayiat az olmuş' dediği belirtildi. Cebael'in 56 kişinin ölümünü az bularak bombanın içerisine etkisini artırması için konulan demir parçalarını büyük kesmekle suçladığı tutuklu sanık Ahmet Köşgeroğlu'na yönelik eleştirisine Erğan'ın da 'Ahmet çok tembel' diye karşılık verdiği kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Mehmet Şahin Erğan, gözaltında tutulduğu sürede yaşadığı vicdan azabından kurtulmak istediğini söyleyerek ifade verdi. Erğan, ifadesinde ölen terörist Cebael'e bağlı olarak çalıştığını ve kına gecesine yönelik saldırıyı yapan teröristi de Suriye'den gelişinin ardından kendisinin karşıladığını söyledi. Erğan, patlayıcı bulunan ve Cebael'in talimatıyla kiraladığı depoya tutuklu sanıklar Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat ve Mehmet Karakurt ile birlikte zaman zaman malzeme taşıdıklarını itiraf etti. Kına gecesinde kendisini patlatan canlı bombanın giydiği intihar yeleğindeki bombanın içerisine etkisini artırması için konulan demir parçalarını tutuklu sanık Ahmet Köşgeroğlu'nun keserek hazırladığını anlatan Erğan, "Saldırıdan sonra Mehmet Kadir Cebael'e eylemde çocukların öldüğü için neden böyle bir eylem yapıldığını sordum. Cebael de bana; 'Irak ve Suriye'de kardeşlerimiz ve çocuklarını öldürüyorlar. Buradakiler mürteddir' karşılığını verdi" ifadesini kullandı.

POLİSLERİ ŞEHİT EDEN BOMBAYI, MEZARLIĞA GÖMMÜŞ

Erğan ifadesinde ayrıca 3 polisin şehit olduğu operasyon sırasında canlı bomba olarak kendisini patlatan Suriyeli teröristin üzerine giydiği intihar yeleğindeki patlayıcıları daha önce Cebael'in talimatıyla asri mezarlığa gömdüğünü söyledi. Bombayı gömdüğü yerin fotoğrafını çekerek Cebael'e verdiğini anlatan Erğan, depodaki diğer patlayıcıları da tutuklu sanıklardan Hacı Polat'ın Nizip ilçesindeki fıstık tarlasına gömdüğünü söyledi. Yapılan araştırmada mezarlığa gömülen patlayıcıyı Suriye'den gelen talimatın ardından Cebael'in yönlendirmesiyle tutuklu sanıklardan Suriye uyruklu Abdurrahman El Nejjar'ın alarak, 3 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Ebu Yusuf kod adlı Muhammet Şerif'e teslim ettiği ortaya çıktı.

ASKER SEVKİYATINA SALDIRI HAZIRLIĞI ÖNLENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan sanıklardan Mehmet Çalıkuşu'nun üzerinde, yeni saldırı adreslerinin yazılı olduğu iki not kağıdı ele geçirildi. Not kağıtlarının incelenmesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları için Antalya, Isparta, Amasya ve Manisa'da asker sevkiyatının yapılacağı otogarlar ile maç ve düğün için keşif yapıldığı ve birden fazla ilde büyük eylem hazırlıkları içerisinde olunduğu saptandı. Araştırmada ayrıca Mehmet Çalıkuşu'nun kendisi gibi tutuklu olan kardeşi Ali ile birlikte 56 kişinin öldüğü kına gecesine yönelik eylemin adresini belirledikleri ortaya çıktı.

İddianameye, tutuklu sanıklardan olan ve fıstık tarlasında patlayıcı ele geçirilen Hacı Polat'ın da kına gecesine yönelik saldırının yanı sıra geçen yıl 3 polisin şehit olduğu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bomba yüklü minibüsle yapılan saldırıda patlayıcıyı güçlendirmek için kullanılan gübreyi bir diğer sanık Mehmet Karakurt ile birlikte temin eden isim olduğu yansıdı.

Keşif yaptığı kına gecesine yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristi karşılayarak alana götüren tutuklu sanık Hasan Uzun ise ifadesinde suçlamaları reddetse de DEAŞ'a sempati duyduğunu yakalanmaması halinde Suriye'ye geçerek örgüte katılacağını ve bir insani öldürmesi istendiği zaman psikolojik durumuna göre hareket edeceğini söyledi.

Şüphelilerden Ali Çalıkuşu'nun ise bir gün önce ve birkaç saat öncesinde 56 kişinin öldüğü kına gecesinin yapıldığı bölgede keşif çalışması yaptığı ve saldırıdan önce geldiği evinde üzerindeki kıyafetler ile motosiklet kaskını kırarak çöpe attığının belirlendiği iddianamede kaydedildi.

DEAŞ'ın sözde emiri olan ve polis operasyonunda öldürülen Mehmet Kadir Cebael'in eşi Fadile Cebael ise kına gecesine yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin 10 gün kadar evlerinde kaldığını ancak kim olduğunu bilmediğini ve soruşturma kapsamında tutuklanan sanıkların zaman zaman evlerine geldiğini söyledi.

CEMEVİNE SİLAHLI VE CANLI BOMBALI SALDIRI YAPILACAKMIŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu terörist Abdurrahman Elnajjar ifadesinde örgüt üyeleriyle Telegram isimli program üzerinden görüştüğünü söyledi. 3 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren Suriyeli teröriste mezarlıkta gömülü olan patlayıcıları Rakka'dan gelen talimat ile ulaştıran Elnajjar, eylem için keşif çalışması yaptığını itiraf etti. Suriye uyruklu terörist, bir ay boyunca HDP binaları, oteller ve Alevi Kültür Derneği'nde keşif yaptığını belirterek, "Aşure günü dolayısıyla yapılan program öncesinde keşif için Alevi Kültür Derneği'nin bulunduğu cemevine gittim. Burada emniyet güçlerinin aldığı tedbirleri görünce Rakka'da bulunan Abdurrahman isimli kişiye, güvenliğin had safhada olduğunu ve eylemin yüzde 80 başarısız olacağını söyledim. Bunun üzerine Abdurrahman, 'O zaman ben sana bir kardeş daha göndereyim' dedi. Gönderilecek kişi kalaşnikof tüfekle polisleri tarayacak o sırada karışıklıktan yararlanacak olan Muhammet Şerif canlı bomba eylemini yapmak için binaya girecek ve ben de gözcülük yapacaktım. 15 Ekim günü Abdurrahman isimli kişinin talimatı doğrultusunda Suriye'den gelen Celal ve Muhammet Şerif isimli kişiyle buluşarak bir gün sonra cemevine eylem için planlama yaptık. 16 Ekim günü polis operasyon yapınca Muhammet Şerif kendini patlattı ve cemevi saldırısı gerçekleşmedi" dedi.

İddianamede ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklanan ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar Enes Karataş ile Yunus Sarı'nın ise tutuklu sanıklardan Mehmet Çalıkuşu'ndan eylem amacıyla patlayıcı temini için Ankara'dan Gaziantep'e geldikleri bilgisine de yer verildi.

KINA GECESİ SALDIRISINDAN SONRA FIRAT KALKANI BAŞLADI

Gaziantep'te 40'ı çocuk 56 kişinin öldüğü kına gecesine yönelik canlı bomba saldırısından 4 gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmıştı. Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki terör örgütü DEAŞ denetimindeki Cerablus'a girdi. Aynı gün Cerablus'ta kontrol sağlanırken, TSK desteğiyle ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, geçen Şubat ayında da Rakka'nın ardından DEAŞ'ın ikinci merkezi olarak görülen El Bab'da kontrolü ele geçirdi. Kına gecesi saldırısının ardından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ile Azez arasındaki sınır hattı 3 bin civarındaki DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör unsurlarından temizlenirken, 2 bin kilometre kareyi aşkın alan da TSK'nın desteklediği ÖSO denetimine girdi.

DHA