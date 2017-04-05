  1. 05 Nisan 2017 23:08

Diyarbakır'da 472 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da batı illere sevk edilmek üzere kamyon kasasına saklanmış kilolarca esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 472 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'dan batı illerine sevk edilmek üzere  kamyon kasasının zeminine gizlenmiş 472 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube  ekiplerinin teknik takip destekli yürüttüğü çalışmada batı illerine uyuşturucu  nakledileceği bilgisine ulaşıldı.

Uyuşturucunun nakledileceği kamyonun tespit edilmesi üzerine polis  ekipleri operasyon başlattı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Tokaçlı mevkisinde durdurulan kamyonda  yapılan aramada, kasanın zeminine gizlenmiş 462 kilogram kubar, 10 kilo 120 gram  toz esrar olmak üzere toplam 472 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.D. ve C.İ'nin emniyetteki işlemlerinin  sürdüğü öğrenildi.

AA

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