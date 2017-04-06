FETÖ yalanıyla dolandırdığı 50 bin lirayı pavyonda harcadı

Bursa’da, kendisini polis olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi telefonla arayarak, “Terör Örgütlerinden FETÖ ile bağlantınız var. Evinizdeki paraları bize verin, karşılaştırma yapıp parayı size iade edeceğiz” diyerek kandırıp toplam 50 bin lira dolandırdığı iddia edilen İbrahim B., Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilerek takibe alındı. Yaklaşık 1 ay boyunca 900 farklı güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüpheli İbrahim B.’yi, evinin yakınlarında gözaltına aldı.

KONSOMATRİSLER İLE PAVYONDA DANS EDERKEN VİDEO YAYINLAMIŞ

Gözaltına alınan İbrahim B., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İbrahim B.’nin çeşitli kişileri dolandırarak aldığı 50 bin lirayı harcadığı pavyondaki konsomatrisler ile dans ederken sosyal medya hesaplarından video yayınladığı ileri sürüldü. Görüntülerde, bir kadın ile dans ettiği ve neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. İbrahim B., Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.