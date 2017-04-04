Kaçakçılar 4 yolcu otobüsünü ateşe verdi

Gürcistan’dan kaçak olarak getirdikleri uyuşturucu, sigara ve içkileri Artvin’in Hopa İlçesi’nden otobüslerle çeşitli illere göndermek isteyen kaçakçılar, sürücülerin teklifleri kabul etmemesi üzerine park halindeki 4 otobüsü benzin dökerek ateşe verdi. Olaydan sonra kaçan ve Ordu’da yakalanan H.D. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay Arvin’in Hopa ilçesi Sugören mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınında dün sabah saatlerinde meydana geldi. Gürcistan’ın özerk Acara Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’dan temin ettikleri uyuşturucu, sigara ve içkileri yasadışı yollarla yurda sokan H.D. ve S.Y., yasaklı maddeleri çeşitli illere göndermek için 4 otobüs firmasının sürücü ve muavinleriyle temasa geçti. Ancak araç sürücüleri, yasaklı maddeleri araçlara almayacaklarını belirterek teklifleri reddetti. H.D. ve S.Y., bunun üzerine Sugören mevkiinde akaryakıt istasyonu yanında park halindeki 4 otobüsü dün sabah saat 05.00 sıralarında benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen otobüsleri görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçlarda büyük hasar oluştu.

Bu arada, olaydan sonra kaçan H.D. ve S.Y., Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polisin düzenlediği ortak operasyonla Ordu’da yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen H.D. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA