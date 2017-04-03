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  4. 03 Nisan 2017 18:44

O köyde 25 ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Ilgaz İlçesi'ndeki Serçeler Köyü'nde çıkan yangında 25 ev kullanılamaz hale geldi.

O köyde 25 ev kullanılamaz hale geldi
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki 45 haneli Serçeler köyünde çıkan yangında 25 ev kullanılamaz hale geldi. Güçlükle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde çıkan  yangında 25 ev hasar gördü. Alınan bilgiye göre, köyde Güldane Taşçı'ya ait ahşap evde henüz  belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Olay yerine  sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürme çalışması  başlattı. Çankırı merkez ile Ilgaz ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye  ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken söndürme  çalışmaları devam ediyor. Yangında, 45 haneli köydeki 25 ev kullanılamaz hale geldi.

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