Polisten kaçarken bataklığa saplandı

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, 'Dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve polise ateş de açtığı belirtilen 35 yaşındaki Cemal Domurcuk, Söke yakınlarında bataklığı saplanınca yakalandı

Ateş ederken aracın camının parçalanmasıyla yaralandığı belirtilen Cemal Domurcuk, hastanede tedavi altına alındı.

Kuşadası'nda polis ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında, ilçe çıkışında yol kontrolü yaparken, Cemal Domurcuk, yönetimindeki 09 BK 480 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara rağmen durmayan Domurcuk, Söke İlçesi yönüne kaçmaya başladı. Yenikent Mahallesi yakınlarındaki Söke Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışan Cemal Domurcuk'un yönetimindeki araç bataklığa saplandı. Cemal Domurcuk, iddiaya göre, aracının camından tabancayla polise ateş açtı. Cemal Domurcuk, ateş ettiği sırada patlayan ön camın parçaları ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Domurcuk, taburcu edildi.

Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve 'kristal' denilen bir kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Cemal Domurcuk,hakkında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl cezasının bulunduğu anlaşıldı. Domurcuk, Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerin tamamlanması ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA