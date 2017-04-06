Siirt'te parçalanmış kız çocuğuna ait ceset bulundu

Siirt'in Eruh İlçesi'ndeki Yazlıca Köyü kırsalında, köy sakinleri tarafından vücudu parçalanmış çocuk cesedi bulundu.

Köylüler olayı jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğa ait cesedin baş bölgesinin parçalandığı ve belden aşağısının olmadığını tespit etti.

Bulunan cesedin, Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde 1 Mart'ta ortadan kaybolan 2011 doğumlu Eda M.'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ceset Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülürken, burada yapılacak otopsi ile ölüm nedeni belirlenmeye çalışılacak.

Ayrıca kayıp olan Eda M.'nin yakınlarından da DNA örneği alınıp, cesedin ona ait olup almadığı belirlenmeye çalışılacak.