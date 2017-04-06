Toprağın altından mühimmat çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri operasyonlara devam ediyor. Silopi ilçesi Bostancı köyü Yankale mezrasında, PKK'lı teröristler tarafından arazide gömülü vaziyette silah, mühimmat, patlayıcı madde ve el yapımı patlayıcı saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonda, arazide gömülü vaziyette; 10 adet el bombası, 2 adet tuzaklanmış el bombası, 1 adet el yapımı roket mühimmatı, 3 adet ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 28 adet ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 840 adet ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet el bombası fünyesi, 2 adet 17 kilogramlık patlayıcı madde, 13 adet tuzaklanmış füze başlığı, 1 adet el yapımı roket rampası, 3 adet 5kg'lık teneke içerisinde el yapımı patlayıcı madde, 3 adet telsiz, 7 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 3 adet makara kablo ve çok sayıda pil bloğu,bol miktarda elektrikli fünye,hücum yeleği ve sırt çantası ele geçirildi.