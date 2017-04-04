Tunceli'de güçlendirilmiş patlayıcı bulundu

Tunceli'de geçtiğimiz hafta 14 teröristin öldürüldüğü Kutu deresinde yapılan son operasyonda mayın ve el bombası ile güçlendirilmiş basma düzenekli patlayıcı ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, geçtiğimiz hafta 14 teröristin ölü olarak ele geçirildiği merkez Kutu deresi mevkisinde yeni bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bölgede yapılan tarama faaliyetlerinde timler, 1 adet basma düzenekli mayın, 1 adet el bombası ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 4 adet akü, 13 adet tüp, 1 adet Jeneratör, 13 adet bidon, 3'er adet adet şemsiye ve sırt çantası ile birlikte çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler, savcılık talimatıyla uzman ekipler tarafından olay yerinde imha edildi. Yapılan operasyonla ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

İHA