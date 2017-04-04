Üniversiteli gençlerin tabancalı kavgası korkuttu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde okuyan gençler arasında çıkan kavgada kullanılan kuru sıkı tabanca korku ve paniğe neden oldu. Kavga sonrası kuru sıkı tabanca ile kaçan Raşit D. polis tarafından yakalandı.

Bandırma’nın en işlek semti olan Cumhuriyet Meydanı’nda bugün üniversitede okuyan iki grup arasında kız yüzünden önce tartışma sonra kavga çıktı. Arbede sırasında bir gencin havaya ateş etmesi vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi sonucu kısa sürede olay yerine gelen polisi gören kavga eden kalabalıktan bazıları kaçtı.

Polis, kuru sıkı olduğu daha sonra öğrenilen tabancayı kullanan ve tanınmamak için üzerindeki kıyafeti çıkartan Raşit D.’yi Atatürk Caddesi’nde yakaladı. Emniyet Müdürlüğü”nde ifadeleri alınan gençler daha sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Kavga ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Hürriyet