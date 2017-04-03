7 bin TL maaşla çoban aranıyor

Çoban bulmakta sıkıntı yaşayan sürü sahipleri çoban bulamazsa hayvanlarını satışa çıkartacak

Muş'taki sürü sahipleri, aylık 6 bin TL ücret karşılığında çoban arıyor. Kentte hayvancılıkla uğraşanlar, geçen yıl aylık 4 bin TL ücretle çoban bulamayınca bu yıl maaşı 6 bin TL'ye yükseltti. Teklif bazen 7 bin TL'yi buluyor. Çobana maaşın yanı sıra peynir, yün, telefon kontörü, giyecek ve ayakkabı verileceğini dile getiren Bozbulut köyünde besicilik yapan Şerafettin Yakıcı, çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Aylık 6-7 bin lira maaş verildiği halde çoban bulmakta güçlük çektiklerini söyleyen Şerafettin Yakıcı, çoban bulamadıkları için kadın ve çocukların çobanlık yaptığını belirtti.

Hayvancılığı zor koşullarda yaptıklarını dile getiren Yakıcı, "Birçok hayvan sahibi çoban bulamadıkları için hayvanlarını satmak zorunda kalmıştır. Benimde şu anda 300 koyunum var. Çoban bulamazsak, hayvanlarımızı satmak zorunda kalacağız. 6-7 bin lira maaş verdiğimiz halde kimse çobanlık yapmıyor. Bunun dışında birçok özel masrafları var. Buna rağmen çoban bulamıyoruz" dedi.

Çoban bulamadıkları için köylüler olarak kendi aralarında dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını ifade eden Yukarı Yongalı Köyü Muhtarı Eyüp Umur ise "Biz burada köylüler olarak büyük ölçüde çoban sıkıntısı yaşıyoruz. Aylık 5 bin liranın üzerinde maaş verdiğimiz halde çoban bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle kendi aramızda anlaşarak köyde dönüşümlü olarak çobanlık yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Daha önce herkesin çoban olmak istediğini ifade eden Muhtar Umur, "Herkes çalışmak için büyük şehirlere gittiğinden çoban yokluğunu yaşıyoruz. Çobanlara peynir, yün, ayakkabı, elbise, telefon kontörü bile verdiğimiz halde yine bulamıyoruz. Yani bir çobanın bize aylık maliyeti ortalama 7 bin lira civarında" şeklinde konuştu.