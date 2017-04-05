7 yaşına kadar kimse müdahale etmemiş...

Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Yurttepe Mahallesi'nde yaşayan ve çenesinde tümör bulunan 7 yaşındaki Yaşar Örek'e Kaymakamlık sahip çıktı. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, tüm masraflarını karşılayarak Yaşar Örek'i tedavi ettirdi.

Başkale'nin İran sınırında bulunan Yurttepe Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Saliha Örek, doğuştan çenesinde tümör bulunan oğlunun tedavisi için Kaymakam Abdulselam Öztürk'e gelerek yardım istedi. Eşinin cezaevinde bulunduğunu, maddi imkanlarını olmadığı için çocuğunu tedavi ettirmediğini anlatması üzerine Kaymakam Öztürk hemen harekete geçti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 7 bin TL olan tüm masrafları karşılanarak minik Yaşar İstanbul'da tedavi edildi.

Oğlunun sağlığına kavuşmasından sonra Saliha Örek, Kaymakam Öztürk'ü ziyaret ederek teşekkür etti. Örek, "İlk tedaviye götürdüğümde çenesindeki tümöre 7 yaşına kadar dokunulmaması istenmişti. 7 yaşına geldikten sonra da imkanımız olmadığı için ameliyat ettiremedik. Ancak yetkililerin yardım etmesiyle çocuğum sağlığına kavuştu" dedi.