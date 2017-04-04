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  3. 04 Nisan 2017 18:28

9 hakim ve savcı gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.

9 hakim ve savcı gözaltına alındı
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HSYK tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.

HSYK tarafından 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3.  maddesinin 1. fıkrası kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu  gerekçesiyle meslekten çıkarılan 45 hakim ve cumhuriyet savcısından, İstanbul  Bölge Adliye Mahkemeleri yargı çevresinde görev yapan 9 hakim ve savcı hakkında  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.

 
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından yürütülen  soruşturma kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan  işlem yapılan 7 hakim ve 2 savcı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin İstanbul İdare Mahkemesinde, 3'ünün Kocaeli'de,  birinin Tekirdağ'da ve birinin Edirne'de hakim olarak görev yaptığı, 2 şüphelinin  ise Tekirdağ ve Sakarya'da savcı olarak çalıştığı belirtildi. Şüphelilerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve etkin  pişmanlıktan yararlanan meslektaşların verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına  alındığı öğrenildi.
 

AA

hakim , fetö , hsyk , savcı