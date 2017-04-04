''Bu adam Fetullah'ın gizli genelkurmay başkanı''

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma tanık olarak ifade veren dönemin Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Bektaş Arslan ifadesinde kendisine darbe emrini gösteren Tugay Komutanı'na 'Bu ismi biliyor musunuz, bu adam FETÖ'cü, Mehmet Partigöç Fetullah'ın gizli genelkurmay başkanıdır" dediğini anlattı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sağır hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından iddianame hazırlandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Sağır ile 14 tanığın ifadelerine yer veriliyor.

FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması durumunda, cuntacıların hazırladığı görevlendirme listesinde adı "Sivas Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan ve daha önce emniyetteki ifadesinde FETÖ ile bağlantısını itiraf eden Sağır, hakkında hazırlanan iddianamede, örgütle ilişkisini ve darbe girişimi gecesi yaşananları anlattı.

Harp okulundan arkadaşı Tümgeneral Mehmet Akyürek vasıtasıyla FETÖ ile tanıştığını iddia eden Sağır, Akyürek'in kendisine örgütle ilgili bilgiler verdiğini aktardı.

Akyürek aracılığıyla tanıştığı Tevfik adında bir kişinin evine de birçok kez gittiğini aktaran Sağır, dini konularda sohbet yaptığını, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in vaaz kasetlerini dinlediklerini belirtti.

"Fetullah Gülen'in sohbetine bizzat katıldık"

Denizli'de 6 yıl görev yaptığını dile getiren Sağır, şöyle devam etti:

"Denizli'de bulunduğum süreçte 2 kez İzmir'e giderek Fetullah Gülen'in sohbetine bizzat katıldım. 1991-1992 yıllarında Fetullah Gülen'i soru-cevap ortamında kalabalık bir grubun bulunduğu mekanda İzmir ilinde 2 kez gördüm, sohbetine katıldım, bu sohbetlere beni Tevfik götürmüştü. Toplantıların kimlerin olduğunu bilmiyorum. Dini konulara olan merakım nedeniyle bu sohbetlere katıldım. Ayrıca cemaatin görünürdeki fikirlerinin de o dönemde kötü olmadığını düşünüyordum. Tuğgeneral rütbesiyle Sivas'a atandıktan sonra da cemaat mensuplarıyla herhangi bir irtibatım olmadı. Ancak fiili olarak içerisinde bulunmasam bile özelikle yurt dışındaki okullarındaki hizmetleri sebebiyle 2007 yılına kadar cemaati gönülden destekledim. "

Sağır, Ergenekon, Balyoz süreçleri ve 2012'deki MİT olayıyla bu yapının tehlike arz ettiğini düşündüğünü ve tamamen bu yapı karşısında bir düşünceye sahip olduğunu iddia etti.

Denizli'de görev yaptığı dönemde Tevfik isimli kişiye bir veya iki kez para verdiğini anlatan Sağır, bunun haricinde bu yapının herhangi bir kurumuna bir maddi katkısı olmadığını ileri sürerek, "Sıkı yönetim komutanı olarak ismimin emir yazısında belirtilmesi tamamen bilgim dışında gerçekleşen bir olaydır. Kalkışmadan önce bu olaydan herhangi bir şekilde haberim olmadı." dedi.

Sağır, görev yaptığı süre içerisinde tugayda üsteğmen M.Y'nin bu yapıyla alakalı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Hedef gözetmeksizin ateş emri

İddianamede tanık olarak ifade veren dönemin Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Bektaş Arslan ise 15 Temmuz'da Sağır'ın kendisini telefonla arayarak kendilerine bir emir geldiğini söylediğini anlattı.

"Telefonda komutana emirdeki isimlerin FETÖ yapısından olduğunu, daha önceki bir konuşmamızda bu isimleri kendisine belirttiğimi hatırlatarak darbe girişiminin de bu yapı tarafından gerçekleştirilmek istendiğini söyledim." diyen Arslan, şunları aktardı:

“Bu isim kim biliyor musunuz? Bu adam FETÖ'cü, Fetullah'ın gizli genelkurmay başkanı”

"Kendisi tugaya gelmemi emretti. Alaydan ayrılmadan önce görevli subayıma emri kesinlikle alt birimlere göndermemesi gerektiğini söyledim. Ayrıca terör kaynaklı arazide bulunan timler ve zırhlı araçlar dışında tüm personelin birliklerine geri dönmeleri, yoklama alınması ve dışarı çıkılmaması yönünde karar aldık ve bu emrin alt birimlere iletilmesini sağladım. Tugaya korumam uzman jandarma çavuş A.U. ile gittim. Tugaya gittiğimde odada Tugay Komutanı Fatih Celaleddin Sağır ile Orduevi Müdürü olan Albay S.Y. vardı. Odaya girmeden önce korumam olan A.U'ya makam odasında olumsuz bir durum olması halinde sesleneceğimi bu durumda odaya girerek hedef gözetmeksizin beni kurtarması için ateş edebileceği emrini verdim. Bu şekilde odaya girdim, odaya girdiğimde Tugay Komutanı makamında oturuyordu. Emri bana göstererek 'Bu nedir' diye sorduğunda, masa üstünde bulunan emrin altındaki Mehmet Partigöç'ün ismini söyleyerek 'Bu ismi biliyor musunuz, bu adam FETÖ'cü, Fetullah'ın gizli genelkurmay başkanı. Listedeki birçok isim de Fetullahçı, siz bunları tanımıyor musunuz?' diye söyledim. Kendisi sanki bu kişilerin durumlarını ilk defa duyuyormuş gibi 'Ben bilmiyorum' dedi. Halbuki bu olaylar öncesinde Vali başkanlığında çarşamba günleri yapılan bir asayiş toplantısında Partigöç'ün durumunu kendisine söyleyerek Meclisten geçe,n bir kısım albayın emekliliğine sebebiyet verecek yasa değişikliğinin altında, bu ismin olduğunu söylemiştim."

"Uykum var gidip yatacağım"

Bu sırada Sivas Valisi Davut Gül'ün kendisini arayarak nerede olduğunu sorduğunu anlatan Arslan, Valilikte buluşmak üzere emir verdiğini belirtti.

Sağır'a Vali Gül'ün aradığını, hemen gitmesi gerektiğini, kendisinin de gelmesinin iyi olacağını söylediğini anlatan Arslan, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Birlikte gidebileceğimizi söyledim. Tugay Komutanı 'Boşver Vali'yi' tarzında bir söz söyledi. Ben Valiliğe gideceğimi söylediğimde 'Ben bir bakayım' dedi. Bu şekilde hiç oturmadan tugaydan ayrıldım ve hızlı bir şekilde Valiliğe geçtim. Vali Bey'e emrinde olduğumu İl Jandarma da tüm görevlileri kışlada topladığımı, arazide operasyon için birlikler bulunduğunu aktardım. Vali Bey yaptığımız görüşme sonrasında tüm birliklerde yoklama alınmasını, zırhlı araçların ve silahlıkların anahtarlarını güvenilir kişilere teslim edilmesini söyledi.

Vali Bey, Emniyet Müdürü, MİT Başkanı, Başsavcı ve birçok kurum amiri kısa bir sürede Valilikte toplanmasına rağmen Tugay Komutanı daha sonra sivil olarak Valiliğe geldi. Biz sabaha kadar Valilikte bulunmamıza rağmen Tugay Komutanı belirli bir süre kaldıktan sonra Valilikten ayrıldı. Ayrılmadan önce 'Burada bir şey yok, boşuna niye toplandınız, uykum var gidip yatacağım' şeklinde bir söz söyledi. Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan'ın darbe soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Arslan ile Sağır aynı devredir. Darbe girişimi öncesinde iki ayrı izinlerini aynı zamanlarda kullandıklarını haricen duydum. Yine darbe girişiminde ismi geçen tümgeneral Mehmet Dişli, 2016 yılı içerisinde Sivas'a ziyarete gelmişti."

AA