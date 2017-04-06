Darbeninin kilit ismi tek tek itiraf etti

Darbe girişimi gecesi Ankara’da F-16 uçaklarıyla yapılan saldırıları Akıncı Üssü’nde sevk ve idare eden, bütün saldırı talimatlarını pilotlara ileten Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz itirafçı oldu. FETÖ ile ortaokul yıllarında bağlantı kurduğunu anlatan Kaygusuz, o gece pilotlara ilettiği bombalama talimatlarını da kabul etti.

‘DİNİ SOHBETLER’

Kaygusuz, Akıncı Üssü’ndeki en kritik darbecilerden biri. Akıncı iddianamesine göre, üs komutanlarından Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in verdiği bombalama talimatlarını Ankara üzerindeki F-16 pilotlarına iletti. “Emniyet binasını vurun”, “Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın”, “Kızılay’da cam kaldı mı? Kalmayacak kırın hepsini” şeklindeki talimatları kayıtlara geçti. 16 Temmuz’da Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Kaygusuz, FETÖ ile irtibatlı olduğunu kabul ederek ilişkide olduğu imamların isimlerini verdi. O gece üste yaşananları da ayrıntılı olarak anlattı.

Kaygusuz’un iddianamede yer alan ifadesi şöyle:

“Cemaat ile tanışmam ortaokul 3. sınıf öğrencisi olduğum 1996 senesine hemen hemen denk gelir. O dönemde dershaneler zeki öğrencileri kendilerine çekebilmek amacıyla sınav açar ve başarılı öğrencilere burs gibi imkânlar sağlarlardı. Ankara’daki dershanelerin neredeyse tamamının sınavlarına girdim. Notlarımın her zaman yüksek olmasına rağmen yine de bana ders çalışmayı teklif ettiler. Önce Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu’nu kazandım. Ertesi yıl Askeri Lise’ye geçiş sınavına girdim ve kazanarak Kuleli Askeri Lisesi’ne kaydımı yaptırdım. Hava Harp Okulu’na 2001’de girdim. O dönemde bazı şahıslar ile ara ara görüşmelerim oldu. Ara sıra bu şahıslar dini sohbet de yapardı. 2014’te yeniden 141. Filo’da görev yapmaya başladım.”

‘BENİ KULLANDILAR’

Kaygusuz ifadesinin devamında şunları söyledi: “1996’dan beri Gülen Cemaati ile irtibat halindeyim. Çok pişmanım. Beni kullandılar. FETÖ’nün ne kadar sinsi olduğunu anladım. Bomba atılmaya başlayınca darbe yapıldığını 01.00 sıralarında anladım. Bu saatten sonra da ben aldığım emirleri uygulamaya devam ettim. Konusu suç olan emirlerin uygulanmayacağını biliyorum. Ancak bir yola girmiş oldum ve bu yolda devam ettim. Yaptıklarımdan pişmanım, verilecek cezaya razıyım.”

‘KEÇİÖREN’DEKİ EVDE BULUŞURDUK’

2015’te cemaatten kontak kurduğum kişi benim kendisini ‘Serdar’ ismi ile bildiğim ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını öğrendiğim şahıstı. Genelde bu şahsın Keçiören’deki evinde buluşurduk. Kaygusuz, 15 Temmuz gecesi Ankara üzerindeki F-16’lara verdiği “Emniyet binasını vurun” şeklindeki talimatları da kabul ederek “Ahmet Özçetin’in talimatlarını ilettim” dedi