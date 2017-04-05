ÖSYM'den ilaç açıklaması

Tokat'ta salon görevlilerinin izniyle Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) astım ilacı tüpüyle giren, ancak bu nedenle daha sonra sınavı iptal edilen Zehra Betül Baş'la ilgili ÖSYM yetkilileri açıklama yaptı. Açıklamada, bu tip hastalıkların ÖSYM sınav kılavuzunda belirtildiği tarihe kadar kuruma raporla birlikte ibraz edilmesi gerektiği belirtildi.

Kent merkezindeki Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4’üncü sınıfında eğitim gören Zehra Betül Baş, YGS’ye girerken, yanında zaman zaman kullandığı nefes açıcı tüpünü de beraberinde götürdü. 4 yıldır alerjik öksürük rahatsızlığı bulunan Baş, sınav salonuna girerken polislerin yönlendirmesiyle bina sorumlusunun yanına giderek tüple sınava girip giremeyeceğini sordu. İddiaya göre ’Sorun olmaz’ şeklinde yanıt aldıktan sonra sınav salonuna girdi. Burada sınav gözetmeninin dikkatini çekti. Gözetmene de bina sorumlusunun izin verdiğini, eğer gerekiyorsa, kendilerine teslim ederek sınavına devam edeceğini söyledi.

Sınavını tamamlayıp binadan ayrılan ve merakla sonuçların açıklanmasını bekleyen Baş, 28 Mart’ta sonuçlar açıklanınca girdiği ÖSYM ekranında, ’Sınav kurallarına uymadığınız için, sınavınız geçersiz sayılmıştır’ yazısı ile karşılaştı. Şoke olan ve ÖSYM’yi arayarak sınavın geçersizlik nedenini soran Baş’a, "Hakkınızda ilaçla sınava girdiğin için tutanak tutulmuş" cevabı verildi.

Büyük bir üzüntü yaşayan genç kız emeklerinin boşa gittiğini belirterek duruma tepki gösterdi. 1 yılının heba olduğunu, şimdi yeniden hazırlanmak zorunda kalacağını belirten Zehra Betül Baş, "Hedefim psikolog olmaktı. Böyle bir engelle karşılaştım ama yılmayacağım ve bu isteğimi yerine getirmek için daha çok çalışacağım" diye konuştu.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

Zehra Betül Baş'la ilgili ÖSYM yetkilileri açıklama yaptı. Bu tip hastalıkların ÖSYM sınav kılavuzunda belirtildiği tarihe kadar kuruma raporla birlikte ibraz edilmesi gerektiğini aktaran yetkililer "Sınav kuralları kılavuzda açık ve net şekilde anlatılıyor. Bu gibi durumları olan adayların sınav heyecanını en aza indirgemek için kendilerini engelli sınıflarında sınava alıyoruz. Aday sınav kurallarına uymamış. Durumunu önceden bildirmemiş. Bu nedenle sınavı iptal edildi" bilgisini verdi.