FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

Uşak merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapısına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli meslek gruplarından emekli, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ve açığa alınan, aktif olarak çalışan kamu görevlilerine yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ünün ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenilirken, Uşak'a getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.