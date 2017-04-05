FETÖ'den tutuklanan avukatlar arasında sürpriz isimler



FETÖ'ye yönelik operasyonların son halkasında bu sabah çok sayıda avukat hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 avukattan 30'u terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu avukatlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin olduğu görüldü.

Meral Akşener'in hukuk danışmanlığını yaptığı ileri sürülen Nuri Polat da bunlardan biri.

Bir başka dikkat çeken isim ise 'internethaber' isimli sitede köşe yazarlığı da yapan

Cesim Parlak.



Parlak adli konuların yanı sıra politika hakkında da yazılar kaleme alıyordu.

Parlak'ın tutuklanmasının ardından FETÖ operasyonlarının medyada genişleyerek devam edebileceği ileri sürüldü.