Gabar Dağı'nda hain tuzak: 3 şehit, 5 yaralı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar Dağı’nda devam eden operasyonlarda toplam beş 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, bölücü terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu beş 5 askerimiz yaralanmış, 3 askerimiz şehit olmuştur” denildi.











