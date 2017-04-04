İstanbul'da bugün... Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul’da son günlerde sıkça gündeme gelen kaçak hafriyat dökümü çevreye ciddi zarar verdi. Arnavutköy Bolluca mevkiğinde bulunan resmi hafriyat döküm yerine ulaşmaya çalışan kamyonların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi.

Kamyonların hafriyat sahasına gelip ilk önce kantarın üzerine gelerek kaç ton hafriyat getirdikleri belirleniyor. Daha sonra getirdikleri yüklere göre ücretleri belirlenip döküm sahasında belirlenen kısımlara hafriyatı dökebiliyorlar. Kentsel dönüşümün çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği İstanbul’da her ay yaklaşık 5 milyon ton hafriyat ortaya çıkıyor. Birçok kamyon şoförü ise resmi döküm yerlerine hafriyat dökmektense kaçak yollardan yol kenarlarına, göllere ve piknik alanlarına dökmeyi tercih ediyor. Daha fazla kazanç ve kuyrukta beklememek uğruna çevreye büyük zarar veriliyor.