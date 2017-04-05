Koca Yusuf 4 havalanıyor

Airbus tesislerinde yer testleri tamamlanan uçağın uçuş testlerine başlandı. Hava Kuvvetleri için toplam 10 adet A400M uçağı üretilecek.

Habertürk'ün haberine göre, Hava Kuvvetleri için toplam 10 adet A400M uçağı üretilecek. Bu yıl içinde beşinci uçağın teslimatının da yapılması planlanıyor. A400M stratejik ulaştırma uçağı, ağır ve hacimli malzeme taşıma kapasitesine, yüksek sürat ve uzun menzile, gelişmiş elektronik sistemlere ve “data link” olarak adlandırılan veri bağlantısına sahip bulunuyor.

Tanker uçağa dönüştürülerek havada yakıt ikmali yapabiliyor. Havadan personel atlatma ve malzeme atma gibi taktik görevler ile uzun menzilli birlik intikalleri, yolcu ve malzeme taşıma gibi lojistik görevlerde kullanılıyor.