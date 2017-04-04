Menfez Paşası'nın oğlu da darbeci çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için Marmaris’te kaldığı otele baskın yapan ve “Menfez Paşası” olarak bilinen Zekeriya Kuzu gibi oğlunun da 15 Temmuz’da görev aldığı iddianamede ortaya çıktı.

Darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü işgal eden ve halka ateş açan cuntacıların İstanbul’dan gelen SAT komandoları olduğu Akıncı İddianamesi’nde yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç’in hazırladığı “Akıncı Üssü” iddianamesinde dikkat çeken detaylara yer verildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için Marmaris’te kaldığı otele baskın yapan ve “Menfez Paşası” olarak bilinen cuntacı Zekeriya Kuzu gibi oğlunun da 15 Temmuz’da görev aldığı belirtildi.

Kuzu’nun İncirlik Üssü’nde görevli oğlu Muhammet Emrah Kuzu’nun darbe girişimi gecesi üs komutanı cuntacı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın korumalığını ve şoförlüğünü yaptığı belirtildi.

Filo binasında silahlı olarak ve namlusuna mermi sürülmüş vaziyette nöbet tuttuğu belirtilen oğul Kuzu’nun üs komutanının telefon ve evrak işleriyle bire bir ilgilendiği ifade edildi.

Habertürk