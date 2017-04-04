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  3. 04 Nisan 2017 11:17

PKK adına haraç toplayan çete yakalandı

Terör örgütü PKK adına haraç topladıkları iddiasıyla DBP'li Bağlar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

PKK adına haraç toplayan çete yakalandı
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Diyarbakır'daki terör operasyonunda PKK adına haraç topladıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK adına vatandaşlardan, iş adamlarından sözde "vergilendirme" adı altında haraç toplanılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda aralarında DBP'li Bağlar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA

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