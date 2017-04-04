AK Partili Başkan'dan olay sözler: Kadının kıllısı...

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete partililere referandumdan niçin "Evet" denilmesi gerektiğini anlatırken vatandaşların tepkisini çeken sözler sarf etti.

Başkan konuşması sırasında, "Türk erkeğinin kıllısı Hz.Ali’ye, kadının kıllısı da ayıya benzermiş” dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Muğla Ortaca’da partililere seslenen AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete referandumda niye ‘evet' denmesi gerektiğini anlattı.

Konuşması sırasında Mete ”Ağda yaptırmıyoruz biz ne yapalım bacaklarımız kıllı. Türk milletinin bacağı kıllı olur. Türk erkeğinin kıllısı Hz.Ali'ye benzermiş. Kadının kıllısı da ayıya benzermiş” dedi.