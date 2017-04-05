AK Partili Tayyar: "İnşallah Kılıçdaroğlu'ndan Bylock çıkmaz"

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, "İnşallah Bylockcu çıkmaz. FETÖ'nün sözcüsü gibi davranıyor." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Beyaz Tv'de Murat Erçin'in sunduğu 'Son Söz' programında Kılıçdaroğlu için, "Kılıçdaroğlu, FETÖ sözcüsü gibi hareket ediyor. İnşallah Kılıçdaroğlu'nun kendisi Bylock'çu çıkmaz." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' açıklamasını da tepki gösteren Tayyar ' Kılıçdaroğlu 'Kontrollü darbe' açıklamasıyla sanırım genel başkanlığını borçlu olduğu odaklara diyetini ödüyor. Devleti FETÖ'den kurtarmaya çalışırken bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'deki esaretini sonlandırmalıyız. CHP'liler FETÖ'cülerin kanallarını sahiplenip, kapanmasın diye eylem yaptılar. CHP, FETÖ işgali altındadır. Kılıçdaroğlu rehindir ve kurtarılması gerekmektedir.' dedi.



İNŞALLAH BYLOCKCU ÇIKMAZ



Tayyar bu sözlerini, "Kılıçdaroğlu, FETÖ sözcüsü gibi hareket ediyor. İnşallah Kılıçdaroğlu'nun kendisi Bylock'çu çıkmaz." diyerek sürdürdü.