Bakan Bozdağ: "Elinde liste varsa açıkla"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’nin içinde “ByLock”çular olduğu iddiasını eleştirerek, "Demek ki elinde bir liste var. O zaman bu listeyi niye saklıyor. Elinde liste varsa yarından, şuandan tezi yok bu listeyi açıkla" dedi.

TGRT haber televizyonunda “Gündem Özel” programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap veren Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ,CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ak Parti içinde “ByLock”çuların olduğu ve CHP içerisinde ByLockçu olup olmadığını bilmediği yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine, “Merak ediyorum, AK Parti’nin içindekileri bilen adam, CHP’nin içindekileri bilmez mi? Bu da yalanın, iftiranın bir başkası. Kılıçdaroğlu rakam vererek konuşuyor, 150-180 arası diye bir rakam verdi. Demek ki elinde bir liste var. Benim anladığım ‘ByLockçu’ dedi. O zaman bu listeyi niye saklıyor. Elinde liste varsa yarından, şuandan tezi yok bu listeyi açıkla. Sen gazetecilere konuşuyorsun, ana muhalefetin liderisin. ‘Şu kadar isim var, ByLockçu’ diyorsun, o zaman listeyi gazetecilere dağıtacaksın. Dürüst, namuslu, ahlaklı bir siyasetçiye insanların haysiyeti ile uğraşmak yakışmaz. Elinde bir belge varsa toplumu doğru bilgilendirmek açısından bunu açıklaması lazım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na diyorum ki, FETÖ’nün taşeronluğunu yapma, onun iftirasını aktaran kanal olma, dürüst ol, net ol. Elinde varsa bir televizyona çık tek tek açıkla. Savcılık var, götür ver. ‘Benim elimde ByLock listesi var, hükümet, MİT size vermemiş benim elimde liste var, bunları araştırın’ de. Niye vermiyor? Çünkü yalan söylüyor. Demek ki elinde bir liste var, elinde olan listeyi dürüst bir siyasetçi ‘benim elimde var, açıklasınlar’ demez, ‘ben açıklıyorum’ der. ‘Ben AK Parti’ye, hükümete çağrıda bulundum, açıklayın dedim, açıklamaları onlara daha yakışırdı diye bunu yaptım, onlar açıklamadılar, işte ben açıklıyorum’ desin ve yarından tezi yok bunu açıklasın ama insanlara iftira etmesin” diye konuştu.

“Bu örgütle mücadele eden yegane iktidar AK Parti iktidarıdır”

FETÖ ile en etkin mücadele yapan hükümetin AK Parti hükümeti olduğunu ve bugüne kadar hiçbir hükümetin FETÖ ile AK Parti hükümeti gibi mücadele etmediğini söyleyen Bakan Bozdağ, “Bizden öncekilerin mücadelesi şu, namaz kılıyor FETÖ’cü diye atıyorlar, oruç tutuyor FETÖ’cü diye atıyorlar, ailesinde başörtülü var atıyorlar. FETÖ’cüler namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Orada iklim nasılsa o iklime uyuyor, onlar ‘FETÖ’cüleri attık’ diye mütedeyyin, muhafazakar ne kadar insan varsa ordudan attılar, FETÖ’cülerin hepsine yer açtılar. FETÖ terör örgütü ile bütün kriminal boyutları ile ilk defa Türk halkının yüzleşmesini sağlayan AK Parti iktidarıdır. Bu örgütle her türlü olumsuzluğa rağmen mücadele eden yegane iktidar AK Parti iktidarıdır. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün sözcülüğünü yapmış CHP şimdi tekrar aynı taşeronluğu yapıyor, 10 sene önce konuşulan lafları getiriyor. Sen darbe yapmış terör örgütünün sözcülüğünü yapıyorsun, 10 sene önceki lafları getirip insanların aleyhine konuşuyorsun. Çok net söylüyorum, AK Parti’ye gelene kadar bu terör örgütü ile mücadele etmiş tek bir hükümeti birisi bana göstersin” şeklinde konuştu.

İHA