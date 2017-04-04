Bakan Çağatay Kılıç'tan istifa çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” ve CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Referandumda evet çıkarsa İzmir’den denize dökeceğiz” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Bozkurt'u istifaya davet ederek, "Milletvekilliğini falan bıraksın, böyle milletvekilliği olmaz" diyen Bakan Çağatay Kılıç, Kılıçdaroğlu’nu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür dilemeye davet etti.

Bakan Çağatay Kılıç, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çağatay Kılıç, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını eleştirerek, "Evet çıkarsa İzmir'den denize dökecekmiş, bu milletvekili ne konuştuğunu bilmiyor" dedi. Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:



“Böyle milletvekilliği olmaz, istifa etsin”



"İzmir'den denize dökülenler bu ülkenin düşmanlarıydı. İstiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Cumhuriyetinin devletinin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında verilen istiklal mücadelesindeki son noktalardan birisiydi. Ve burada düşman denize döküldü. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını fikirlerinden ve kullanacakları oy üzerinden düşman olarak görüyorsanız siyaset yapmayın, bir an önce istifa edin. Ben kendisini istifaya davet ediyorum. Milletvekilliğini falan bıraksın, böyle milletvekilliği olmaz. Bu milletin hür iradesine, fikrine, düşüncesine nasıl gem vurursunuz?"



“Kılıçdaroğlu kontrollü bir ortamdaysa bilemem”



Bakan Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel yayın yönetmenleriyle buluşmasında dile getirdiği “kontrollü darbe” açıklamasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını “facia" olarak nitelendiren Bakan Çağatay Kılıç, şöyle devam etti:



"Bir siyasetçiye yakışmamıştır. 15 Temmuz kontrollü bir darbeydi diyor, yazıklar olsun. 15 Temmuz gecesinde bu ülkenin geleceğine darbe vuran FETÖ'cülerin kontrollü bir darbe yaptığını iddia etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır? O gece bir hain gelip bir savaş uçağıyla, milletin savaş uçağıyla TBMM’yi bombaladı. 249 şehit verdik, 2 bin 500’den fazla vatandaşımız yaralandı. Neyin kontrollü darbesi. Siz kontrollü ortamlarda bulunduysanız bilemem, ama biz sokaklardaydık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür dilemeye davet ediyorum kendisini."

İHA