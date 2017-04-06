Başbakan: "Yahu bu ne biçim şey !"

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis mitinginde CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu söylediği sözlerle vurdu.



Başbakan açıklamasında "Yahu kardeşim her gittiği yerde yeni bir şey uyduruyor. Bugün de bir yerde demiş ki; 16 Nisan'da evet verirseniz bütün tarlalarınız, arazilerinize Recep Tayyip Erdoğan el koyacak. Hayyalelsela! Yahu bu ne biçim şey! İnsanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Bu milletin bir şey anlamadığını mı zannediyorsunuz? Kahvecilere kahveleriniz kapatılacak diyor. Taksicilere, ruhsatlarınız iptal olacak diyor. Muhtarlıklar kapanacak diyor." dedi.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Daha iki gün önce Suriye'de bir seferde 100'ü aşkın insanı katlettiler. Yarısı çocuk, gözleri açık, yüzleri gülümseyen, hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere yaptıkları bir insanlık suçudur. Bir savaş suçudur. 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus oldu." dedi.

Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Kilis mitingindeki konuşmasına, "Sahabeler şehri Kilis, alimlerin, evliyaların, kahramanların şehri Kilis, tıpkı Hazreti Peygamber'e kucağını, evini açan Medineliler gibi ensarın şehri... Sizlere çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Kilis'e sabrından, dirayetinden ve dik duruşundan dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, alandaki vatandaşlara "Sizler nüfusunuzdan fazla, darda, zorda kalan, hayatını kurtarmak için buralara hicret eden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktınız, Allah sizden razı olsun. Siz, bu millete yakışanı yaptınız." sözleriyle seslendi.

Kahraman Türk ordusunun, Fırat Kalkanı Harekatı ile Kilis'e atılan roketleri, bombaları etkisiz hale getirdiğini belirten Yıldırım, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın millet ve Kilis için tam bir zafer olduğunu ifade ederek, askeri ve güvenlik güçlerine tebriklerini iletti.

Türkiye'de ve çevresinde olağanüstü olaylar, tarihi günler yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Birileri devletleriyle, örgütleriyle coğrafyamızı kana buluyor, yeni sınırları kanla çizmeye çalışıyorlar. Oyun büyük, tezgah büyük, oyun acımasız. Bu oyunları planlayanlar, kendilerine en büyük engeli de Türkiye olarak görüyor. Mazlumlara, yoksullara kol kanat geren Türkiye'nin devre dışı kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'yi saf dışı bıraksalar, zulümlerini daha da arttıracaklar. Türkiye'yi bir geriletebilseler kanlı oyunlarını daha kolay oynayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Binali Yıldırım, iki gün önce Suriye'de bir seferde yüzü aşkın insanın katledildiğine işaret ederek, "Yarısı çocuk, gözleri açık, yüzleri gülümseyen, hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere yaptıkları bir insanlık suçudur, savaş suçudur. 'Dünya, beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus oldu." diye konuştu.

"O akşam hükümet belli"

16 Nisan'daki halk oylamasına 10 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, yapılacak Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de yeni bir yönetim sistemine geçileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliğiyle beraber yapılacak 2019'daki ilk seçimde, Türkiye'yi gelecek beş yıl için kim yönetecek, kim hükümet olacak, siz sandıkta karar veriyorsunuz. Artık patron sizsiniz. Mühür sizde, karar sizde. Böylece seçim bittiği an, o akşam hükümet belli. Türkiye'yi yönetecek olan belli oluyor. Dolayısıyla Türkiye, her zaman daha güçlü olacak, sadece dönem dönem güçlü iktidarlar olmayacak, sürekli iktidar olacak. Enerjimizi, gücümüzü Kilis'in kalkınmasına, Türkiye'nin kalkınmasına harcayacağız."