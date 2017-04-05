Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu üfledikçe üflüyor

Başbakan Yıldırım, İzmir'de meydandan gelen 'Kılıçdaroğlu yalan söylüyor' sloganlarına yanıt verdi, Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nda yalan bol. Üfledikçe üflüyor. Düşün inandırıcı yalanlar söyle. Yalanların 350 kilometrelik yolu geçer" diye yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi temel atma töreninde konuştu. CHP liderine yüklenen ve "İnandırıcı yalanlar söyle" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

İzmir Balıkesir arasını tamamen yeniledik. Hızlı tren işletmeciliğinde Türkiye Avrupa'da 6. , dünyada 8. sırada. Yat imalatında Türkiye dünyanın 3. ülkesi, bugün Türkiye'nin dört bir yanında 175 limanımız var. Bunlardan biri de Çandarlı Limanı. Bu liman bittiğinde 10 binden fazla İzmirli oradan ekmek yiyecek. Bu yol da oraya gidiyor. 1,5 milyarlık bu projeye cepten devletin kasasından para vermiyoruz. Yap-İşlet-Devlet modeliyle yapılıyor.

ÜFLEDİKÇE ÜFLÜYOR

Kılıçdaoğlu'nda yalan bol. Üfledikçe üflüyor. Düşün inandırıcı yalanlar söyle. Biz 14 yılda 350 kilometre tünel yaptık ama şurada Kılıçdaroğlu'nun 1,5 ayda söylediği yalanları arka arkaya koy, bizim 350 kilometrelik tüneli geçer. Kısa sürede büyük işler yaptılar.

10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Çandarlı'daki Kuzey Ege Limanı bittiğinde ihracat merkezi olacak. 10 bin İzmirli çalışacak.Ankara - İzmir Hızlı Treni 2019'da bitmiş olacak.'150 yıldır yenilenmeyen demiryolu hatlarını yeniledik. Türkiye hızlı trende sünya 6.'sı oldu.Vatandaşın konfru için, huzuru için yollarımızı yeniliyoruz. Her geçen gün araç sayısı artmasına rağmen kazalarda yaşanan kayıplarda yüzde 65 azalma oldu.Biz 14 yılda 350 km tünel yaptık. 80 yılda 50 km yapıldı. Bunlar köprü yaparken karşı çıkar. Konak Tüneli'nin yaptık, daha Bismillah demeden onlar geçti. Geçsinler sıkıntı yok, ama ülkenin hızını kesmeyin.

HASET ETME ÇALIŞ SENİN DE OLSUN

Şimdi bakın 2008'den beri dünyada kriz var ama bu krizde Türkiye, dünyanın en büyük projelerini yapıyor, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, OsmangaziKöprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hızlı trenini yapıyoruz. Süratle Ankara-İzmir hızlı treni yapılıyor. Afyon ve Uşak'tan hızlı trenin sesi geliyor. Yetmedi Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme çalış senin de olsun, kıskanma çalış senin de olsun.