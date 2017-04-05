Canlı yayında son referandum anketi sonuçları

Canlı yayında şirketinin son anketini açıklayan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 'Hayır' oylarının 'kıl payı' önde olduğunu söyledi ve "Sandıklar birkaç kez sayılabilir" diye konuştu. Konsensus Başkanı Murat Sarı da kendi anketlerini açıkladı. Konsensus'un son anketi de Sonar'la aynı; yüzde 49 Evet, yüzde 51 Hayır.



TGRT'de yayınlanan 'Meselenin İç Yüzü' programına katılan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ve Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, referandumla ilgili yapılan son anketleri açıkladı ve tahminlerde bulundu.

Yandaşlar Cem Küçük ve Kurtuluş Tayiz'in de bulunduğu programda, Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı, "Evet ve Hayır kafa kafaya gidiyor. Hayır kıl payı önde. Sandıklar birkaç kez sayılabilir" diye konuştu.

Referanduma 11 gün kala son anket

Kararsızlardan çok tercihini söylemekten çekinen bir kitlenin olduğuna vurgu yapan Bayrakçı, "Yüzde 51 Hayır, yüzde 49 Evet görüyoruz ama yüzde 51 Evet, yüzde 49 Hayır da çıkabilir" dedi. Sahil kentlerinin ve Güneydoğu'nun 'Hayır' dediğini belirten Bayrakçı Ankara'da ise 'Evet' oylarının önde olduğunu söyledi.

Adil Gür'den yeni anket

Konsensus Başkanı Murat Sarı da kendi anketlerini açıkladı. Konsensus'un son anketi de Sonar'la aynı; yüzde 49 Evet, yüzde 51 Hayır.

Son referandum anketinde "Hayır" fark attı

Sonar Başkanı Bayrakçı ve Konsensus Başkanı Sarı'ya göre 16 Nisan'da halk oylamasına yüksek bir katılım olacak.





