  1. 05 Nisan 2017 23:54

Çavuşoğlu'ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya pasaportsuz seyahatin önünü açmak için hazır olduklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile  pasaportsuz seyahatin önünü açmak için süreci başlatmak istediklerini belirterek,  "En azından tek taraflı olarak, sadece Rusların kimlikle gelmelerine hazır  olduğumuzu kendilerine ilettik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OSB  Otel'de Antalyalı sanayicilerle bir araya geldi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da sanayinin gelişmesi için  çalışmalar yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, devletin bir taraftan sanayicilere,  işletmelere çeşitli destekler verdiğini, diğer taraftan üretimin artması için  ayrıca destekleri bulunduğunu söyledi. Sanayi üretiminin önemine vurgu yapan  Çavuşoğlu, sektörün nereden nereye kaydığını iyi gözetmek ve teşvikleri artırmak  gerektiğini vurguladı.

İhracatçıların daha rahat hareket edebilmeleri için vize serbestliği  için başta AB ile olmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "AB  ile bir yol haritası belirledik, ufak tefek detaylar kaldı. Ne kadar samimi  olduklarını göreceğiz." diye konuştu. Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği  Anlaşmasının da  güncellenmesi gerektiğini, bunu da önümüzdeki dönem yapmayı  planladıklarını bildirdi.

Diğer ülkelerle de ticareti geliştirebilmek için serbest ticaret  anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştıklarını belirten  Çavuşoğlu, Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin  başladığını, bunu da artık somut bir noktaya getirmek istediklerini dile getirdi.

Büyükelçilerden beklentilerinin sadece siyasi ve diplomasi alanında  değil, bir ticaret ve turizm müşaviri gibi de çalışmaları olduğunu kaydeden  Çavuşoğlu, yurt dışında ticaret müşavirliklerinin eksik olduğu ülkelerde de bu  eksikliğin giderilmesi için ilgili bakanlıklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Pasaportsuz seyahat

Antalya'da turizmin daha da geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini,  fakat geçen yıl gerek terör olayları gerek 15 Temmuz darbe girişimi gerekse Rusya  krizi nedeniyle yabancı turist sayısında bir azalma olduğunu ifade eden  Çavuşoğlu, "Rusya ile krizi atlattık, Ukrayna ile kimlikle seyahat edebilmenin  önü açıldı. Şimdi Rusya ile de pasaportsuz seyahatin önünü açmak için süreci  başlatmak istiyoruz. En azından tek taraflı olarak, sadece Rusların kimlikle  gelmelerine hazır olduğumuzu kendilerine ilettik." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'ya ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmak için  çalıştıklarını, Korkuteli, Kumluca, Elmalı, Alanya ve Manavgat'ın bu konuda  talepleri bulunduğunu, bunların değerlendirildiğini dile getirdi.

Antalya'nın daha ulaşılabilir bir şehir olması için de duble yol,  hızlı tren projelerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu,  Kaş'a kadar duble yol yapılacağını kaydetti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi

16 Nisan'da çok önemli bir referandum yapılacağını ifade eden  Çavuşoğlu, şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve parlamenter olmak üzere iki  sistemli bir yapının bulunduğunu, seçimle gelen cumhurbaşkanının da başbakanın da  benzer yetkilere sahip olduğunu, bunun da cumhuriyet tarihi boyunca birçok soruna  neden olduğunu söyledi.

Bunun böyle gidemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda  cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan krizlere örnekler verdi.

Bakan Çavuşoğlu, yeni sistemde Türkiye'de artık koalisyon  hükümetlerinin olmayacağını, seçimin zamanında yapılacağını, daha bağımsız ve  işleyen yasama, yürütme ve hukuk sisteminin olacağını, meclisin yasama ve denetim  görevi yapacağını, cumhurbaşkanından hesap sorulabileceğini vurguladı.

AA

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