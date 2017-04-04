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  4. 04 Nisan 2017 15:40

CHP'yi reddeden besteciden cevap geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Baba bir masal anlat" şarkısının kullanılmasına izin vermeyen besteci Cengiz Onural'a yüklenmişti. Onural'dan Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi.

CHP'yi reddeden besteciden cevap geldi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istedik. Korktular, vermediler. Asla onlara da sanatçı demiyorum" çıkışına şarkının bestecisi müzisyen Cengiz Onural'dan cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sanatçılarla bir araya geldiği toplantıda, "Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini belirterek, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın" demişti. 

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Şarkının bestecisi Cengiz Onural, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine twitter'dan yanıt verdi. Onursal,  "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor" dedi. 

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