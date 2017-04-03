Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen gerizekalı mısın ?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da düzenlenen toplu açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a sert tepki göstererek, "Bir CHP milletvekili çıkmış, eğer diyor 16 Nisan'da evet çıkarsa biz bunları İzmir’e kadar kovalayıp denize dökeceğiz. Bunu söyleyen de Konya milletvekili. Yahu sen gerizekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun?" dedi.





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

16 Nisan bizim için bir devrimdir devrim. Ayağımızdaki prangalardan kurtulmak istiyoruz. Önümüzü kesmek isteyenlere, ikide bir prangaları tutup çekmek isteyenlere 16 Nisan’da ‘dur’ demeye var mıyız? 16 Nisan’da bu batının Türkiye üzerinde yamanmış asalaklarını söküp atmaya var mıyız?

15 Temmuz’da biri Ankara’da biri İstanbul’da iki Trabzonlu kardeşlimiz şehit oldu. 16 Nisan aynı zamanda şehitlerimizin katilleri için bir fermanın yazılacağı da bir gündür. 16 Nisandan sonra Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki “idama varım” Sayın Bahçeli hükmünü vermişti açıkladı kanaatini. Sayın Yıldırım’ın kararını biliyorum.

"EVET İDAMDAN YANAYIM DEDİM"

16 Nisan’dan sonra parlamentoya bu katillerle ilgili idam teklifi geldiği zaman bu parlamentodan geçtiğinde onaya bana geldiğinde ben bunu tereddütsüz onaylarım. “Ama siz idamdan yanasınız” diyorlar. “Evet” dedim “idamdan yanayım” dedim. Bunu kim diyor batılılar diyor. Ne olacaktı ya. Benim şehitlerimi, kim geri getirecek? Anasının babasının çocuklarının gözyaşlarını kim dindirecek. Ama siz ABD’de ne yapıyorsunuz? Hemen yatırıyorlar ve hal ediyorlar. Millet idam diyorsa işi bitmiştir.

"KADERE BAK, KİMLERLE YAN YANA GELİYOR"

Saadet’in başındaki birileri de hayır diyor. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Kadere bak. Ah ah… Nereden nereye. Ne oldum deme ne olacağım de. Hep bunlar imtihan. Ne olursa olsun 16 Nisan bir ol ayrımıdır. Türkiye, tarihinin en önemli mücadelelerinden birini veriyor. Birilerinin aksine Türkiye bu süreçte kuşatılmıyor.

Türkiye’yi bin yılık soydaşlarından koparanların telaşı bu yüzden. Biz kardeşlerimizle kucaklaştıkça kuduruyorlar. Bugün yeniden bölgemizi tanzime kalkanlar bize “siz yerinizde oturun” diyorlar. Gerekirse sizin topraklarınızdan bir kısmını halkınızdan bir kısmını da alabiliriz sesinizi çıkarmayın diyorlar.

Ey Trabzon buradan öyle bir ses ver ki kandildeki terör baronları da Pensilvanya’daki şarlatan da onları kukla gibi kullanalar da duysun. Bu ülkenin tek bir karış toprağına el uzatanın elini kIrar mıyız? Teröristleri cehennemin yedi kat dibinde bile olsalar bulup dünyayı başlarına yıkar mıyız?Türkler yeniden dirildi diyorlar. Aynen dirilişte olduğu gibi.

"YENİ HAREKATIN HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ"

Fırat Kalkanı harekatının birinci etabını bitirdik. Bundan sonra da olacak. Şimdi yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine çok güzel sürprizlerimiz var.

Önümüzdeki aylar Türk milletinin baharı teröristlerin ise kara kışı olacaktır. Siz bakmayın terör örgütlerinin kimi Avrupa ülkelerini arkalarına alıp efelenmeye başladıklarına.Biz terör örgütleri üzerinden kurulan bu oyunu zor da kullanarak bozacağız.

"SEN GERİZEKALI MISIN"

İşte bir CHP milletvekili çıkmış, eğer diyor 16 Nisanda evet çıkarsa biz bunları İzmir’e kadar kovalayıp denize dökeceğiz. Bunu söyleyen de Konya milletvekili. Yahu sen gerizekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun?

Genel başkanı geri durur mu. 15 temmuz kontrollü darbeydi diyor. Ey Kılıçdaroğlu sende zerre kadar dürüstlük varsa madem elinde dosyalar belgeler var çok bunları açıkla. 16 Nisan’dan sonraya kalırsan geç kalırsın. Ama bu onur meselesi. Çünkü bundan dürüstlük yok.İşte 15 temmuzda darbecileri gördü havaalanında hemen Bakırköy’de ilçe başkanını evine kaçtı.

Önce git bu milletvekiline hesap sor. Sen kimsin sen kimi denize döküyorsun terbiyesiz.Ulan seni yola çıkartmazlar yola. Sen samsunda yola çıkacaksın öyle mi? Samsundan yola çıkamazsın. Zaten meydanlara çıkamıyorlar.