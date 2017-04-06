Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar - canlı

Balıkesir'e hastene ve doğalgaz müjdesi veren Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

Yeşiliyle, deniziyle, dağlarıyla başka bir yerde böyle güzellik var mı? Maşallah Balıkesir bugün başka güzel. İki yıllık hasretin ardından tekrar Balıkesir'de bulunmaktan, sizlerle hasbıhal etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kuvayı Milliye Meydanı'nı hıncahınç dolduran tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Balıkesir'e toplam yatırım bedeli 2 milyar 645 milyon lira olan 38 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Balıkesir hiç yerinde saymıyor. Yeni eserler, projelerle Balıkesir ilerlemeye, gelişmeye devam ediyor. Bakanlarımızın yanında büyükşehirbelediyemiz ve ilçe belediyemiz de sizin için var güçleriyle çalışıyor.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Şimdide 1 milyar 281 milyon liralık 78 ayrı projenin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Eğitimde 418 derslik, 200 kapasiteli pansiyon. 692 konutu müştemilatıyla birlikte bugün hizmete açıyoruz. Enerji iletim hatlarını, müftülük binalarını, cami restorasyonlarını, futbol sahalarını, köprülü kavşakları sizlerin istifadesine sunuyoruz. Köprüleri, yolları, sosyal projeleri, spor tesisleri, parkları, atık su arıtma tesislerini, içme suyu iletim hatlarını resmen bugün açıyoruz. Bugün sizlere iki büyük müjdem daha var. Birincisi Balıkesir'in İvrindi, Havran, Bürhaniye, Bigadiç ve Erdek ilçelerine önümüzdeki yıl doğalgazı veriyoruz. Bu ilçelerimizi de doğalgazın temizliği, rahatlığı konforuyla tanıştırıyoruz.

BU ÜLKEDE HASTANELERDE HASTALARIN REHİN KALDIĞI GÜNLER OLDU

Bugün yatırım bedeli 250 trilyon lira olan bin yataklı şehir hastanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hastanemizle ilgili Balıkesirimiz sağlıkta çağ atlayacak. Yaşı 35'in üzerinde olanlar o kara günleri çok iyi hatırlarlar. Bin yataklı modern, ultramodern bir hastaneyi açıyoruz. Hangi yüzle hala meydana çıkıyorsun, hangi yüzle bu millete konuşuyorsun. Muayene sırası almak için gece yarısı kuyruğa girmek gerekiyordu. Doktor bulsan ilaç, ilaç bulsan alacak para yoktu. Bu ülke hastaların tedavi ücretlerini ödeyemediği için hastaların hastanelerde rehin kaldığı dönemi yaşadı biliyor musunuz? Hatta öldüğünde cenazeyi bile vermediler borcundan ötürü. Yahu öldü işte be!

KILIÇDAROĞLU'NUN YÖNETTİĞİ HASTANELERE BENZİYOR MU?

Artık yeni hastanemizde zengin fakir ayrımı yapmadan tüm Balıkesirli kardeşlerime dünyanın en güzel sağlık hizmetlerini sunabileceğiz. Aslında bu hastanenin kapasitesi bin 350'ye kadar çıkabilecek. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği hastanelere benziyor mu? Aradaki fark bu işte bu. Biz size aşığımız. Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz dertli. Biz Kanuni'nin torunlarıyız. Ne diyordu halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. En güzellerini yapmaya devam edeceğiz. Balıkesir'in genelinde, Türkiye'nin genelinde bu hastanelerle bir devrim yapıyoruz.

Balıkesir 15 Temmuz'da 3 kardeşimizin darbeciler tarafından şehit edilmiş bir şehrimizdir. Ülkemizin başı ne zaman sıkışsa Balıkesirli gözünü kırpmadan vazifeye koşacaktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hizmetlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla Balıkesir'i bölgenin parlayan yıldızı yapmak için çaba gösteriyoruz. Geçtiğimiz 14 yılda Balıkesir'e 23 katrilyon liralık yatırım yaptık. Az önce Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Bey, İstanbul'dan karadan 1,5 saatte geldim dedi. İstanbul-Balıkesir 1,5 saat. Nereden nereye? Var mıydı eskiden böyle. Yollar artık jilet.