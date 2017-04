Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"12 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDECEĞİZ"

Zonguldak bana uzak değil. Zira rahmetli babam Rize'den buraya göç etmişti. Bu şekilde anlatırdı bize hayat hikayesini. Bizde Batı Karadeniz'i cazibe merkezi haline getirecek projeler için çalıştık. Hatta bu hayalimizi 2023 hedeflerimiz arasına koyduk. Evet Filyos Limanı projesinden söz ediyorum. Türkiye'nin 3. büyük limanına 2016 yılında başladık. Filyos Limanı'nın sadece alt yapısının proje bedeli 355 trilyon. Hedefimiz 2019 yılı ortasına kadar alt yapıyı bitirmek. Limanın arkasında serbest bölge yer alacak. Filyos limanı projesi, tam 12 bin kişilik istihdamın oluşmasını temin edecek. 14 yılda Zonguldak'a 14 katrilyonluk yatırım yaptık. Siz Şirin bizde Ferhat! Dertliyiz, dertli. İnşallah tünelleri yapacağız, dağları deleceğiz. Zonguldak ve Ereğli'ye çevre yolu kazandırılması için çalışma devam ediyor. Bugün de 35 ayrı projenin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz.

"KLAVUZU KARGA OLUNCA DURUM DEĞİŞİYOR"

Önümüzde tarihi bir fırsat var. 16 Nisan'da anayasa değişikliği halkoylaması yapacağız. Bundan sonraki ilk seçimde önümüze iki sandık gelecek. Birinde cumhurbaşkanını ve kuracağı hükümeti, diğer sandıkta milletvekillerini seçeceğiz. Peki ana muhalefetin başındaki zat ne diyor? Diyor ki Cumhurbaşkanı gelecek parlamentoyu feshedecek. Peki inandınız mı? Sevgili kardeşlerim böyle bir parlamentonun feshi diye bir şey söz konusu değil. Şimdi yeni bir şey daha duyduk. Acayip yalan söylüyor. Bıktım bunun yalanlarından. Şimdi diyor, 400 tane muhtar var. 17 Nisan'da muhtarlıklar kapatılacak! İnandınız mı? Kardeşlerim bu zatın muhtarlarla işi gücü yok. Zaten muhtarlara değer veren birisi de değil. Düşünmeden konuşuyor. Tabi klavuzu karga olunca durum değişiyor.

"BU SOLAKLAR HAYIR DEDİ"

Türkiye'nin artık bırakın koalisyonların kendisini ihtimaline dahi tahammülü yok. 1950 yılından beri bakın bu örnek çok önemli: Ülkemizde 48 hükümet görev yaptı. Tüm derdimiz ülkemizi ve milletimizi istikrarsızlık batağından kurtarmaktır. Türkiye'de istikrarsızlık istiyorlar. Zonguldak güçlü Türkiye için 16 Nisan'da EVET diyor mu? Türkiye gücüne güç kattıkça birilerinin yüerği daralıyor. İstanbul'a bakıyorlar inci gibi dizili 3 tane köprü var. Nasıl söylemeyeyim ya? Bakınız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken bu solaklar ne dedi? Hayır dedi. FSM yapılırken hayır dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaptık! Ne dediler? Hayır dediler. Denizin altından Marmaray'ı yaptık. 3 yılda 200 milyon insan geçti. Buna da hayır dediler.

"KILIÇDAROĞLU, 16 NİSAN'DAN SONRASINA BIRAKMA, REZİL OLURSUN"

Büyüme rakamlarımızı AB ortalamasının neredeyse iki katı üstüne çıktı. Orada da hüsrana uğradılar. Ellerine geçen her aracı kullanarak üstümüze geldiler. Başaramadılar. FETÖ ihanet çetesinin tüm militanlarını üzerimizze saldılar, milletin sillesini yediler. 15 Temmuz akşamı benim milletim Marmaris'tan çağrıyı yaptığım zaman meydanlara döküldü mü? Ama milletim bir şeye inanıyordu! Neydi o: Bu millet bizim, memleket, ezanlar, din bizim. Kaptırmayacağız diyordu. Marmaris'ten çağrıyı yaptık, uçağımıza atladık ve Yeşilköy'e indik. Üzerimizde F-16'lar uçuyordu. Ana muhalefetin başındaki zat bunların bir senaryo olduğundan bahsediyor. Ey Kılıçdaroğlu elinde bir belge varsa çık açıkla! 16 Nisan'dan sonrasına bırakma rezil olursun! Açıkla! Açıkla da bizi rezil et! Hadi açıkla. Her zaman diyorsun ki elimde dosyalar var. Bugüne kadar söylediklerinin hiçbiri ortaya çıkmadı, çık şunu açıkla. Biz şu anda orduda, emniyette, devletin kurumlarında ne kadar FETÖ'cü varsa temizliyoruz ve devam edeceğiz. Bu kanser virüsünü temizleyip atacağız.

"HEMEN O BAYRAKLARI İNDİRİN"

Kerkük'te milli bayrağın dışında ikinci bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri bilsinler ki bölücülük yapıyorlar IKBY!ye sesleniyorum: Bu yanlıştan dön! Irak Merkezi Yönetimi açıkladı. Bizler de aynı şekilde buradan uyarıyoruz. Kerkük Kürtlerindir safsatasına asla uymuyoruz. Kerkük, Türküyle Arabıyla varsa Kürdüyle hepsinindir. Bizimdir diyerek böyle bir iddianın içine girmeyin, bedeli ağır olur. Türkiye ile münasebetlerinizi bozarsınız. Hemen o bayraklarınızı indirin.

AVRUPA'DAKİ SKANDAL UYGULAMALAR

Hala hayır mı diyeceksiniz? Onlarla beraber mi olacaksınız? Ben inanıyorum ki benim milletim 16 Nisan'da sandıkları patlatmaya hazır mı? Onlarda 16 Nisan'ı bekliyor. Türkiye için kurulan tuzaklar eninde sonunda onların başına geçecektir.

AYRINTILAR GELİYOR...