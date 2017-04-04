Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya lideri Putin'e taziye mesayı gönderdi.

Erdoğan mesajında, Putin'in de şehirde bulunduğu sırada St. Petersburg metrosunda meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralının bulunduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti. İki lider daha sonra İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırı hakkında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya lideri Putin'e gönderdiği taziye mesajında, "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu, yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin, acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz" dedi.



İDLİB SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'le yaptığı görüşmede İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı hakkında konuştuğu belirtildi.



Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e, saldırının Astana sürecini riske attığını söyledi.



İki liderin Suriye'de ateşkesi korumanın önemi üzerine görüş birliğine vardığı bildirildi.