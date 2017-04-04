Deniz Baykal'dan bomba iddia: Onlar "hayır" diyecek

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AK Partili bazı vekillerin TBMM'de boş kağıda imza ettiğini belirterek bu kişilerin başkanlık referandumunda "hayır" diyeceğini ileri sürdü.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Maltepelilerle bir araya geldi.

"Bir türlü evet oyunu istediği gibi alamadı, bakın birbiri ardına sıkıntılar ortaya çıkıyor, ilan edilen toplantılar yapılamaz hale geliyor" diyen Baykal şöyle konuştu: " Milletten şaştın mı pusulayı şaştın demektir. Siyasetin pusulası milleti göstermelidir. Bu anayasa tartışması milletin ihtiyacından kaynaklanan bir tartışma değildir, milletin böyle bir ihtiyacı olduğuna dair hiçbir gözlem yoktur. Bu tabandan yukarıya istenen bir talep değildir, yukarıdan aşağıya empoze edilmek istenen, Türkiye’ye dayatılan bir projedir. İmza atanlara sorduk ’bunu kim hazırladı?’ ’valla bilmiyorum’ dedi. ’Sen imza atıyorsun’ dedik. ’Boş kağıda imza atıyorum’ dedi. Türkiye’nin yüz yıllık geleceği için önem taşıyan bir belge, böyle bir belgeyi boş kağıda imza atarak başlatırsan varacağı sonuç budur. Kimin hazırladığı belli değil. ’Nedir bu?’ dediğimizde ’ Yahu hiç sorma, ben söyledim kendilerine gelirse oy vereceğim’ bu anlayışla geçti arkadaşlar. O arkadaşlar mecliste oy verdiler ama yarın seçmen olarak çok farklı bir tercih kullanacaklar. Çünkü yanlış olduğunu biliyorlar. Bu bizim vatandaş olarak konuşacağımız bir konu bu parti meselesi değil."

"HAYIR DİYORUM DİYE BANA TERÖRİST DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Deniz Baykal konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ’bu anayasa teröristler tarafından destekleniyor’ diyerek ’bu anayasaya karşı çıkanlar teröristlerin yandaşlarıdır’ diyerek anayasaya ’Hayır’ diyecekleri terörist gibi takdim etme çabası içine girdi biliyorsunuz. Ben açıkça çıktım burada gene ifade ediyorum ben bu anayasaya yüreğimin bütün hücreleriyle ’Hayır’ diyeceğim. Ben bu anayasaya hayır diyorum diye bana terörist diyenin alnını karışlarım. Ülkenin birliğini bütünlüğünü temsil etmesi gereken bir cumhurbaşkanının milletin yarısından belki fazlasını terörist imasıyla suçluyor olması yakışık alıyor mu? Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum Bu cumhurbaşkanına da yakışmıyor, Türkiye’ye de yakışmıyor. Herkes inancının gereğini yapar. ’Hayır’ demek vatanseverliğin gereğidir, ben ’Hayır’ diyeceğim.

DHA