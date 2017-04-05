Devlet Bahçeli, Başbakan'dan randevu istedi

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Irak Meclisi’nin aldığı “Kerkük’te kamu binalarına yalnızca Irak bayrağının asılabileceği” yönündeki kararını tanımadı. Son olarak da Kerkük İl Meclisi’nin Kerkük’ün Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne bağlanması için referanduma gitme kararı alması kararlarından Ankara oldukça rahatsız.

BAHÇELİ RANDEVU İSTEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli Kerkük'teki bayrak krizine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden Kerkük'teki bayrak krizine, 'Herkes aklını başına alsın; Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır' mesajlarıyla tepkisini göstermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşma 'O bayrağı indirin, bedeli ağır olur' açıklamasıyla en sert tepkiyi verdi. Başbakan Binali Yıldırım da, 'bu oldu bittiye asla rıza göstermeyeceğimizi ilettik' dedi.