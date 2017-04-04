Erdoğan'dan önemli açıklamalar !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV-Star TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "16 Nisan milat olacaktır.' diyen erdoğan "Bir şey karıştırılıyor. 17 Nisan'dan itibaren bu anayasa değişikliği tümüyle uygulamaya girmeyecek. Asıl uygulama şüphesiz 2019 seçimi ile birlikte olacak. 2019'dan sonra şuanki paket geçerli olacak." diye konuştu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Fırat Kalkanı'nın birinci aşaması bitti, devamı olacak.

Buradaki bir meselemiz de, Haşdi Şabi meselesi. Bu terör örgütü, Irak Meclisi'nden, "terör örgütü olmadığı" oylamasıyla geçti. Bu örgütü burada aktif olarak kullanmaya devam edecekseniz sıkıntı yaratır dedik. Burada bir işgal hareketinin kuvveti olacak. Telafer'de 400 bin Türkmen var. Bunlar Sünni olabilir, Şia olabilir.

Sincar'ın ikinci Kandil olması ihtimali var. Orada 2500 kadar PKK'lı terörist var.

Münbiç'te derdimiz bayrak sallamak değil.

Münbiç bitmedi ki Rakka başlasın.

ABD-Rusya'nın teröristlerle işi olmasın isteriz.

Rakka ile ilgili nihai karar yok, görüşmeler sürüyor.

Münbiç'teki PYD güçlerinin ötelenmesini istiyoruz.

Kürtlerin orada yaptığı iş bir işgal hareketidir.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KONTROLLÜ DARBE' İDDİASI

Bu çok iddialı, çok gayrı ahlaki bir açıklamadır. Şehitlerimize saygısızlıktır.

'Örtülü bir darbe' diyorsa ispat etmesi lazım.

İstanbul'a inmeden önce emniyet müdürünü aradım.

Emniyet kuleyi halletti, pist aydınlatıldı ve indik.

Kılıçdaroğlu bizde önce inip Bakırköy'e gitmiş.

Kılıçdaroğlu elinde hangi belge varsa açıkla.

SON ANKETLER

Kampanyamızı başlattığımız günden bugüne 'evet' tırmanışa devam ediyor. Meydanların dilini biraz bilirim. Ömrüm buralarda geçti. Meydanlar şuan bunu söylüyor. Kamuoyu araştırmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben inanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak. Örneğin yarın... Ben Bursa'dayım. Cumartesi İstanbul, Pazar günü İzmir var. Akşamları televizyon programları da devam edecek. Sayın Başbakan'ın da mitinleri var. Sayın Bahçeli'nin meydan mitingleri var. Bunun yanında televizyon programları da olacak. Cuma gününü atladım. Cuma günü de Adana ve Hatay'a çıkacağız. Bu haftayı bu şekilde geçirdikten sonra sonraki hafta da aynı yoğunluk olacak. Son iki hafta inanıyorum ki 'evet' tırmanışını daha da arttıracağız. Kar topu çığ haline geldi.

16 Nisan inşallah bir milat olacaktır. Bir şey karıştırılıyor. 17 Nisan'dan itibaren bu anayasa değişikliği tümüyle uygulamaya girmeyecek. Asıl uygulama şüphesiz 2019 seçimi ile birlikte olacak. 2019'dan sonra şuanki paket geçerli olacak.

'TEK ADAM' ELEŞTİRİLERİ

Burada tek adamlık söz konusu değil.

Yasama organı kalkmıyor yargıya daha fazla üye atıyor.

Tek adamlık olsa nasıl Yüce Divan'a sevk edersin?

Seçimin olduğu yerde tek adamlık olmaz.

İki seçimin aynı anda yapılması istikrar hedefidir.

Değişiklikle kuvvetler ayrılığı zedelenmiyor.

Partinin disiplinli olması yönetime güç katacak.

HAYIR ÇADIRINA ZİYARET

Köprüye neden kendi adımı koymadığımı anlattım.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üstünden Alevi vatandaşım geçmeyecek mi?

Kıdem tazminatı yasayla teminat altındadır.

Gabar'da 3 şehidimiz var, başımız sağolsun.

Sınır boyuna duvarlar örüyoruz.

ByLock olayı ile çok büyük veri yakaladık. İnlerine giriyoruz.

TSK ve Emniyet'te ciddi bir ayıklama yapıldı.

Yurtdışına kaçanlar önceki girişimlerde tecrübelendi.

Üst akıl ifadesini seneler öncesinde kullandım.

ABD ve Almanya'da da bizdeki gibi kurumlara sızdılar.

Birisi 'hayır' derse anlayışla karşılarız.

CHP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ

Sen ne gerizekalısın ya! Söze öyle bir giriyor ki, sen kimi denize döküyorsun.

Bu gerizekalı adamın CHP'de tutulmaması lazım.

CHP'ye gönül verenler bu tabloyu görsün.