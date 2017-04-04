"Kadının kıllısı ayıya benzer" diyen AK Partili Başkan konuştu

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin, Ortaca İlçesi’ndeki bir kahve toplantısında referandumda neden ’evet’ denilmesi gerektiğini anlattığı konuşmasında, "Türk erkeğinin kıllısı Hz. Ali’ye, kadının kıllısı da ayıya benzermiş" dedi. Tepkiler üzerine sözlerine açıklık getiren Mete, "Ben, sadece vatandaşımızın biri 'bize kıllı diyorlar' dediği için Anadolumuzun sözüyle cümlelerimi söyledim" dedi.

AK Parti Ortaca İlçe Teşkilatı tarafından kırsal Ekşiliyurt Mahallesi’ndeki bir kahvede 1 Nisan cumartesi günü toplantı düzenledi. Referandum konusunda Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı, AK Parti Muğla İl Danışma Kurulu Başkanı Şadi Pirci, AK Parti Muğla eski İl Başkanı Gültekin Akça, Ortaca eski İlçe Başkanı Mesut Yazan ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete partililere seslendi.

İl Başkanı Kadem Mete konuşmasında, partililere referandumda neden 'evet' denilmesi gerektiğini söyledi. Partililerin sorularını da yanıtlayan Mete, "Ağda yaptırmıyoruz biz ne yapalım bacaklarımız kıllı. Türk milletinin bacağı kıllı olur. Türk erkeğinin kıllısı Hz. Ali’ye, kadının kıllısı da ayıya benzermiş" dedi.

Mete’nin konuşması danışmanı Ercan Yalçın tarafından görüntülenerek AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nın sosyal medya (Facebook) hesabından paylaşıldı.

''BİR VATANDAŞIN SÖZÜ ÜZERİNE SÖYLENDİ''

Sosyal medyada gösterilen tepki üzerine AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, bu sözlerine açıklık getirdi. Toplantıdaki konuşmasında, CHP’lilerin uzun yıllar vatandaşlara 'bidon kafa', 'takunyalılar' ve 'yobazlar' gibi kelimelerle hitap ettiklerini söylediğini belirten Mete, açıklamasında şunları söyledi:



"Bu sırada bir vatandaşımız, ’Bacağı kıllı diyorlar başkanım’ diye seslendi. Bunun üzerine ben de ’Ne yapalım Türk erkeğinin bacağı kıllı olur. Anadolu’da ’Erkeğin kıllısı Hz. Ali’ye, kadının kıllısı ayıya benzer’ derler, dedim. Kimsenin gocunmasına gerek yok, Türk erkeği kıllı. Benim bu sözlerimi, başından sonundan alarak sanki kadınlara ve Alevi kardeşlerimize hakaret etmişim gibi yansıtmışlar. Sosyal medyada, hakaret etmişim gibi bir algı yaratıyorlar. Hz. Ali’ye benzemek bir onurdur. O yayını yapanlar, sanki ’kıl’ üzerine röportaj veriyormuşum gibi yapmışlar. Ben, sadece vatandaşımızın biri ’bize kıllı diyorlar’ dediği için Anadolumuzun sözüyle cümlelerimi söyledim. Erkeğin kıllı olması normal, kadının olması makbul değildir. Bazı kesimler daha önce de şimdi de kendi iftiralarını gizlemeye çalışıyorlar. Belirli bir karalama kampanyası çerçevesinde sözlerim alınarak çarpıtılmıştır. Bizim kültürümüzde halkımıza hakaret etme, aşağılama yoktur. Cümlelerimi saptıranların zihniyetleri belli."