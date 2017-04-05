Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘evet’ çadırı ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Evet Çadırı"nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı bölgede bulunan bir kafeyi ziyaret etti, kafedeki bir gençle tavla oynadı.



Kentte bir dizi temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör örgütü operasyonunda yaklaşık 20 gün önce şehit olan Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın Şehitkamil ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından seçim otobüsüyle Fevzi Çakmak Bulvarı ve Ordu Caddesini takip ederek halkı selamladı.

EVET ÇADIRI ZİYARET ETTİ

Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'ndaki "Evet Çadırı" önünde otobüsünü durduran Kılıçdaroğlu, çadırdaki gençleri ziyaret etti. Seçim çalışmalarında gençlere başarılar dileyerek, anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili sohbet eden Kılıçdaroğlu'nu çadırdaki gençler, "sizin için de evet diyoruz. İnşallah yüzde 65'le geliyoruz." diye uğurladı.

KAFETERYAYA GİRİP TAVLA OYNADI

Kılıçdaroğlu, daha sonra çevredeki vatandaşlarla sohbet edip bir kafeteryaya girerek burada arkadaşıyla tavla oynayan Gaziantep Üniversite Gıda Mühendisliği öğrencisi Ayşegül Dardan'ın masasına konuk oldu.

Gençlerle sohbet ettikten sonra Dardan ile tavla oynamaya başlayan Kılıçdaroğlu, tek el oynanan oyunu kazandı.

Üniversiteli gençlere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu,

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