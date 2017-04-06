Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ı reytingde geçmeyi başardı

Liderler referanduma sayılı günler kala, başta haber kanalları olmak üzere tüm kanallarda televizyon programlarına çıkıp gazetecilerin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Son olarak önceki gün Başbakan Binali Yıldırım da Habertürk- Show TV ortak yayınına katıldı; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, NTV-Star TV ortak yayınına çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Show TV'deki “Gençler Başbakan Binali Yıldırım'a soruyor” programına ilgi düşük kaldı. Yıldırım'ın İzmir Konak'ta katıldığı ve gençlerin sorularını yanıtladığı programda kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak da konuşmacılar arasında yer aldı. Ancak program yüzde 1.15 pay alarak reytinglerde 54. sırada kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ve gazetecilerin sorularını yanıtladığı program ise NTV ve Star TV'de ortak yayınlandı. “Kemal Kılıçdaroğlu Özel” yayını, yüzde 1.54 ile reyting sıralamasında 38. oldu.