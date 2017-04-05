Kılıçdaroğlu'ndan kontrollü darbe açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

KONTROLLÜ DARBE AÇIKLAMASI

Bu darbenin bütün ayrıntıları ortaya çıkmalı. Darbe komisyonu görevini yapmadı, neden? Genelkurmay Başkanı ısrarla komisyona çağrılmadı. FETÖ iddianamesini yazan neden görevden alındı? Hurafelerden yola çıkılarak darbe soruşturulmaz. Bir daha darbe olmasın diye bu soruları soruyorum. Başarısızlığa mahkum edilen darbe girişimi.

Hükümet neden bu darbe girişimini kapatıyor? Darbe komisyonuna ayrıntılı dosya vereceğiz. Adil Öksüz'ün adını ilk kez ben söyledim. Soruları hükümetin yanıt vermesi için soruyorum. Adil Öksüz'ün GPS cihazını hangi kurum ithal etti? Adil Öksüz neden tutuklanmadı? Öksüz'ün adı darbe öncesi iddianamelerde geçiyor.

ByLck listesi devlette, teröristler saklanmamalı.

Başbakan yok diyor, aklımızla alay ediyorlar.

Bu darbenin üstü kapatılmaya çalışılıyor.

Açık ve net hükümete çağrı yapıyorum. ByLockçuların listesini açıklayın. Açıklamazsanız ByLockçuların çoğu sizdendir.