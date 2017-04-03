Melih Gökçek: "Evetten hayıra dönen görmedim"

NTV canlı yayınında konuşan Melih Gökçek, referandumda hayır çıkma ihtimalinin sıfır olduğunu öne sürdü. Ankara'da 3 anket yaptırdığını söyleyen Gökçek, "Hayırdan evete dönme oluyor ama evetten hayıra dönen görmedim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, NTV canlı yayınında güneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Referandum çalışmalarına değinen Gökçek, "Biz evetleri yüzde 60'ın ün üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. Hayır da yüzde 40'ın altına düşmemeye çalışıyor" dedi.

Ankara'da 3 anket yaptığını ve birincisinde 55.4, ikincisinde 56.2, üçüncüsünde ise 58.3 oranında evet çıktığını hatırlatan Gökçek, "İnşallah dördüncüsünde 60'ı yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Hayır ihtimali Allah'ın izniyle sıfır" diyen Gökçek, şunları kaydetti:

"Yükselme başladıysa devam eder, inme başladıysa devam eder. Burada da evetlerin ciddi manada yükseldiği yönünde. Hayırcılardan evete döneme oluyor ama evetten hayıra dönme ben daha görmedim. İstanbul'da evetlerin hayırların üzerinde olduğunu 3-4 firmadan duydum. Ankara'da yaptığım anketler yüzde yüze yakın neticesi olacak sonuçlar. Şu an itibariyle evet 57 ile 59 arasında bir yerlerde Türkiye'de."

Melih Gökçek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Vatandaşın evet-hayır konusunda bir tereddütü yok. Neden evet veya hayır diyeceğiz? Kimler hayırcı? PKK, DEAŞ, HDP, FETÖ, batı alemi hayırcı. Bunlardan biri bile dostumuz değil. Ankara'da garın önünde, Kızılay'da patlama oldu, İstanbul'da patlamalar oldu toplam 247 kişi öldü. PKK biz AK Partililere mi atacağız bombaları diyor?

"CHP'Yİ FETÖ YÖNETTİ"

FETÖ, TBMM'yi bombaladığında bütün partilerden milletvekilleri oradaydı. Bunları yaparken parti ayrımı yaptılar mı? CHP'ye ne yaptılar, genel başkanını kasetle değiştirmeye çalıştılar. CHP'yi de bunlar yönetti. Muhsin Yazıcıoğlu'nu da helikopter düştükten sonra öldüren FETÖ'cülerdi. FETÖ'cüler hepsini yok etmek ve yönetmek istediler. En fazla hayır propagandası yapanlar da onlar. Biz Türkiye'yi bunlara mı teslim edeceğiz?

"EVET DİYEN TERÖRİST YOK"

Bütün mitinglerimde şunu söylüyorum, hayır diyenler teröristtir demek yanlıştır ama bütün teröristler hayır diyor. O nedenle hayır da hayır yok. Evet diyen bir terörist grubu söyleyin.

"KILIÇDAROĞLU HAYATININ HATALARINDAN BİRİNİ YAPIYOR"

FETÖ, CHP işbirliği bütün çıplaklığıyla ortada. Yok AK Parti'de şu kadar FETÖ'cü var. O zaman açıkla da herkes bilsin. Neden 16 Nisan sonrasına bırakıyorsun? Kılıçdaroğlu hayatının en büyük hatalarından birini yapıyor. Kılıçdaroğlu, bu sistemin başbakanlığı kaldırmak olduğundan bile haberi yok, bu kadar aciz. Doğru söylüyorsan çık meydana ver isimleri.

"MADEM KONTROLLÜ NEDEN YENİKAPI'YA GİTTİN?"

O gün demek ki FETÖ AK Parti'ye talimat vermiş.... Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunu 5 yaşındaki çocuk bile söylemez. Saçmalıkta zirve yapıyorlar. Madem kontrollü bir darbeydi neden Yenikapı'ya katıldı? Katillerin bütün ifadeleri medyada açsın okusunlar.

Benim bu kadar gündeme gelmemin neden CHP-FETÖ ilişkilerini ortaya koymamdan dolayıdır. Türkiye beni CHP uzmanı olarak kabul eder. İddialarımda tek bir yanlış unsur ortaya çıkmadı.

CHP'Lİ BOZKURT'UN AÇIKLAMALARI

Halk arasında bir tabir vardır, deli saçması. Neymiş denize dökecekmiş, gücün varsa dök. Milletvekiline böyle bir söz yakışır mı? Hem beni denize dökeceksin, sonra sonundan bir laf aldınız cümlemden diyeceksin. Bunun hesabını yargı önünde verecek.

YENİ SİSTEME BELEDİYE ÖRNEĞİ

Bu tek adam ne anlama geliyor? Ben Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Altımdaki meclis karar veriyor, ben uygulamasını yapıyorum. Yeni sistemde de cumhurbaşkanı ve altında meclis olacak. Belediye başkanlığı sistemini büyütün yetkilendirin ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlayın. Tek adamlık CHP tarafından ortaya atılan bir söz. Kendi dönemlerini söylemezler. ABD'de Trump tek adam değil mi?

Bizim getireceğimiz sistemle çok yakın bir sistem. Kanunda belediye başkanı bütün atamalarda serbesttir der. Cumhurbaşkanının da üzerinde denetleme makamı olacak. Somut örnek vereyim, belediye meclisinde konuşuldu. Genel çoğunluğun üçte ikisiyle kabul edilirs yargılanıyorum. Cumhurbaşkanımızla ilgili bir durum olduğunda mecliste konuşulacak ve yüksek yargıya gidilecek. İnsanların kafalarını bulandırmak için söylenen laflardan ibaret.

FESİH TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı seçime gitmek istediğini söylediğinde meclisle beraber seçime gidecek. Şimdiki sistemin içerisinde 45 günde hükümet kurulamazsa cumhurbaşkanı resen seçime götürebiliyor. Seçime götürsün ne olur, kendi de gidiyor. Halk bir yanlış olduğunda hesabını sorar. Neden bundan korkutuyorlar?

Ya Recep Tayyip Erdoğan ölürse ve ondan sonra gelecek adam kötü olursa ne olacak diyorlar? Güveniyorsan ölene kadar ses etme. Neden korkuyorsun? Recep Tayyip Erdoğan giderse sen birisini getireceksin. Her dönemde cumhurbaşkanı ve başbakan arasında ihtilaf olmuştur. Sistemlerin düzgün yürümesi için tek başlılık gereklidir.

"VATANDAŞ İSTİKRARDAN VAZGEÇMEZ"

Türkiye'de vatandaş istikrardan vazgeçmez. İstikrarın tadını aldı. Siz eskiden duble yol mu bilirdiniz, her şehre hava meydanı üniversite mi bilirdiniz, İstanbul'da aşağıdan ve yukarıdan iki köprü mü bilirdiniz? Bunlar kimin sayesinde oldu? İstikrar. Bu istikrarın devamını kim yapıyorsa oyunuzu sevmeseniz de ona verirsiniz. Bu kadar bize yüklendiler ihracatta yine rekor kırdık. Bu kadar hangameye rağmen istikrarlı hükümete sahip çıkmaz mı millet?

"MHP DE FETÖ'DEN DARBE YEDİ"

Sayın Devlet Bahçeli kendi partisindeki FETÖ yanlılarını tasfiye etti. MHP de AK Parti gibi FETÖ'den darbe yedi. Bahçeli'nin FETÖ'cüleri tasfiye etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bahçeli olaylara hakim gözüküyor.

FETÖ ile mücadelede alınacak daha çok yol var. Türkiye'de ne kadar siyasal cinayet varsa hepsinin arkasında FETÖ var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüren FETÖ'cü, Hrant Dink'i öldürenler FETÖ'cü, Rus uçağını öldürenler, Büyükelçi'yi öldürenler hepsi FETÖ'cü. Malatya'da Zirve Kitapevi cinayetleri FETÖ'nün.

"FETÖ'YÜ SİLMEK İÇİN EVET ŞART"

Toplam 19 tane cinayet var. İhanette bunlarda sınır yok. Bunlar ihanet şebekesi, Türk falan değil. Böyle bir gruptan Türkiye kurtulmalı. Avrupa'daki devam eden ihanetlerini de biliyorsunuz. TV'ye çıkan yabancılar var bunlarla samimi. Bunları parayla besliyorlar.

Ekonomik güçlerinden çok ciddi anlamda kayıp var. Hapishanedeki FETÖ'cülerin ailelerine para veriyorlardı, 16 Nisan'dan sonra kesiyorlar. Gittikçe kötüye gidiyorlar. Bu adamlar her yere para dağıtıyorlar. Gazetelerde yazan adamları maaşa bağlıyorlar. Bunlar da onlara kölelik yapıyorlar. 16 Nisan'dan sonra Allah nasip ederse temelli ümitleri kesilecek. FETÖ'yü Türkiye'den silmek için evet şart.

"ADİL ÖKSÜZ'Ü YAKALAMAMIZ ZOR"

Adil Öksüz Türkiye'de bir yerde saklanıyor olabilir. İncirlik'te saklanıyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Öldürülmediyse bile yakalanmaya gittiklerinde yanındakiler tarafından öldürülebilir. Ama Adil Öksüz'ü yakalamamız çok zor dedim. Ani bir baskınla özel harekatçılar bunu yakalayabilir ama bunu bize sağ olarak teslim etmek istemezler. Benim kanaatim öldürülmesiyse Türkiye'de.

"POSTA KOYANLAR TERS YÜZ OLACAK"

Sağolsun Sayın Bahçeli bizi destekleniyor. Biz Türkiye'de istikarar güçleneceği için mutlu olacağız. Avrupa'da bize posta koyanların ters yüz olacağını düşünüyorum. Bu işin böyle devam edeceğini anlarlar. Bize eziyet ettikleri zaman sadece biz değil onlar da zarar görüyor. İstikarar olacak ve yabancı yatırımlar artacak. Türkiye ondan sonra uçuşa geçecek."