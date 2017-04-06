Türkeş: ''Bunu söyleyene ruh hastası denir''

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözlerine tepki gösterdi. Türkeş, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir" ifadelerini kulandı.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suriye'de siviller katledildi"

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu: "Hakikaten çok vahşice bir şey, savaşın ötesinde kalkışmayı bastırmak denemez, savaş denemez. Kimyasal silah ile sivil insanlar katledildi, 'nokta'. İkincisi, savunmalar da doyurucu değil. Rejim yapmıştır ve maalesef sivil insanlara karşı yapmıştır. Çocuk ve kadınlar öncelikli olarak maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Bu tespiti yapmak lazım."

"Bizim Suriye'deki Esed rejimiyle ilgili menfi kanaatimiz zaten başından beri vardı. Biz bunu muhafaza ediyoruz." diyen Türkeş, "Bu yönetimle Suriye'nin yönetilemeyeceğini çok uzun süredir hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız dile getirdi. Biz aynı katı tavrımızı muhafaza edeceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Boş bir itham"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarını değerlendiren Türkeş, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir. Ben Türkiye'de böyle ruh hastaları olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu boş bir ithamdır." ifadelerini kullandı. Türkeş, "1980'de işin çarpıcı tarafı, Alparslan Türkeş, 12 Eylül ihtilalinden sonra 'Tek adam rejimi istiyor ve bunun için anayasa değişsin diyor' diye idamla yargılandı. Türkiye ne gariplikler yaşadı geldi bugüne kadar." dedi.