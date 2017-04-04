Türkiye'den dünyaya çağrı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kerkük İl Meclisi’nin kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlanması için referandum yapılması kararına yönelik yapılan açıklamada," Bugünkü kararı da tek taraflı oldu bitti girişimlerinin yeni bir örneği olarak görüyor ve kınıyoruz" denildi. Türkiye, Suriye'deki katliamla ilgili de dünyaya çağrı yaptı.



Dışişleri Bakanlığı’nın Kerkük İl Meclisi’nin bugünkü kararına yönelik yaptığı açıklama şu şekilde: " Kerkük Vilayet Meclisi’nin, Kerkük’ün statüsüne ilişkin referandum konusunu gündemde tutmaya teşebbüs eden bugünkü kararı, toplumsal huzuru tehlikeye atan son derece sakıncalı bir adım olmuştur. Kerkük’ün asli unsurları olan Türkmen ve Arapların katılmadığı bir toplantıda alınan bu kararın meşruiyeti yoktur. Kerkük’ün statüsüne ilişkin süreç Irak anayasasında kayıtlıdır. Anayasanın ilgili hükümlerinde belirtilen unsurları gözardı eden bir karar anayasayı da ihlal eder. Resmi dairelerde IKBY bayrağı asılması kararından sonra alınan bugünkü kararı da tek taraflı oldu bitti girişimlerinin yeni bir örneği olarak görüyor ve kınıyoruz. Kerkük’ün öncelikli ihtiyacı, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sonuçlanması ve yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmeleri, dolayısıyla toplumsal huzur ve barışın tesisidir. Buna zarar verecek adımların hükmü olmadığı gibi, kabul edilmesine de imkan bulunmamaktadır."

İDLİB'DEKİ SALDIRIYA KINAMA

Türkiye Suriye rejiminin İdlib’in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100’den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Suriye’nin İdlip Vilayetine bağlı Han Şeyhun bölgesine rejim unsurları tarafından bugün(dün) düzenlenen ve çoğu çocuk onlarca masumun hayatını kaybetmesine yolaçan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Han Şeyhun’dan intikal eden görüntü ve bilgiler, rejimin BM Güvenlik Konseyi’nin 2118 ve 2209 sayılı kararlarının açık ihlalini teşkil eden kimyasal silah kullanımını sürdürdüğüne işaret etmektedir. Uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, benzerleri yakın geçmişte de cereyan eden bu tür saldırıları derhal soruşturmasını bekliyoruz. Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, ateşkes düzenlemesinin ağır ihlallerini oluşturan ve tamamen sivilleri hedef alan sözkonusu acımasız saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”

DHA