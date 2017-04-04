Ünlü yazardan şaşırtan açıklamalar

Ünlü Tarih Yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nden siz deyin 5, ben diyeyim 15 milyon insanı öldüreceklerdi ancak Allah, bu hainlere fırsat vermedi' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Prof. Dr. Şimşirgil, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar emperyalist güçlerin Anadolu toprakları üzerindeki bitmeyen oyunları ve tarihi arka planına dair değerlendirmelerde bulundu.



15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Şimşirgil, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi ifadesinde de belirttiği gibi Cenab-ı Hak Erdoğan’a, milleti meydanlara davet etme imkanını verdi. Milletimiz, hizmet diyenlerin 36 yıldır kulluğu kime yaptığını, bunlara verdiği paraların kendi göğsüne kurşun olarak geri döndüğünü gördü; dinimize, bayrağımıza, ezanımıza ve vatanımıza ihaneti en acı bir biçimde yaşadı. Meclis binamız dahil devletimizin kalbi konumundaki müesseselerin bombaladığını dehşet dolu gözlerle izledi.



15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’yi dörde beşe bölecekler, Doğu ve Güneydoğu'da PKK-PYD devleti kuracaklardı. İstanbul’un Vatikan gibi özel statüsü olacaktı. Bize de Konya ve etrafından 1-2 milyon nüfusluk bir devlet bırakacaklardı. İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nden siz deyin 5, ben diyeyim 15 milyon insanı öldüreceklerdi ancak Allah, bu hainlere fırsat vermedi.



Bu ihanete kayıtsız kalmayan necip milletimiz, liderinin daveti üzerine sadece bayrağını kaparak dilinde Allah nidalarıyla meydan ve sokaklara döküldü. Cenab-ı Hak, ülkemiz ve milletimizi belki tarihin en büyük fitne ve belasından, peşinden gelecek yabancı tasallutu ve işgalinden muhafaza eyledi. Ders çıkaran ve ibret alan milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmeyi nasip eylesin.”