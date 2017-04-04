Referanduma 11 gün kala son anket
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  3. 04 Nisan 2017 13:26

Referanduma 11 gün kala son anket

ORC Araştırma'nın son referandum anketine göre "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 11 puan açıldı. Peki 3 büyükşehirde son durum ne ?

Referanduma 11 gün kala son anket
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ORC Araştırma şirketi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı anket çalışmasıyla seçmenlerin nabzını tuttu.ORC'nin son anketine göre 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makas 11 puan açılmıştı. Evet diyenler yüzde 55,4; Hayır diyenler ise yüzde 44,6 oranındaydı.

3 BÜYÜKŞEHİR ANKETİ
 
ORC şimdi de aboneleri için ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında büyükşehirlerin potansiyelini araştırdı. Buna göre İstanbul'da 4 bin 500 seçmenle, Ankara'da 2 bin 750 seçmenle ve İzmir'de 2 bin 120 seçmenle yapılan ankette ortaya çıkan oranlar şöyle.
 
İSTANBUL
 
EVET: 55,0 HAYIR: 45,0
 
ANKARA
 
EVET: 58,7 HAYIR: 41,3
 
İZMİR
 
EVET: 41,9 HAYIR: 58,1
 
Bu arada ORC'ye göre büyükşehir oylarının dışında referanduma ilişkin 3 gelişme var;
 
KARARSIZLAR 'EVET' DİYOR
 Kararsız oranı  yüzde 4 - yüzde 5 bandına düşmüş durumda. Kararsızların eğilimi netleştikçe evet oyları yükseliyor.
 
YURT DIŞINDA EVET ORANI YÜZDE 70 DOLAYINDA
Yurt dışında sandığa gitme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Yurt dışında Evet oranı yüzde 70 dolayında. 

Yurt dışından gelecek oyların ve henüz Türkiye'de kararını vermemiş olan seçmenlerin (%72'si EVET'e yakın) etkisiyle 16 Nisan'da Evet oyları tahmin edilenin üzerinde çıkabilir.

Vatan

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