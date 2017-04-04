Referanduma 11 gün kala son anket

ORC Araştırma şirketi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı anket çalışmasıyla seçmenlerin nabzını tuttu.ORC'nin son anketine göre 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makas 11 puan açılmıştı. Evet diyenler yüzde 55,4; Hayır diyenler ise yüzde 44,6 oranındaydı.



3 BÜYÜKŞEHİR ANKETİ



ORC şimdi de aboneleri için ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında büyükşehirlerin potansiyelini araştırdı. Buna göre İstanbul'da 4 bin 500 seçmenle, Ankara'da 2 bin 750 seçmenle ve İzmir'de 2 bin 120 seçmenle yapılan ankette ortaya çıkan oranlar şöyle.



İSTANBUL



EVET: 55,0 HAYIR: 45,0



ANKARA



EVET: 58,7 HAYIR: 41,3



İZMİR



EVET: 41,9 HAYIR: 58,1



Bu arada ORC'ye göre büyükşehir oylarının dışında referanduma ilişkin 3 gelişme var;



KARARSIZLAR 'EVET' DİYOR

Kararsız oranı yüzde 4 - yüzde 5 bandına düşmüş durumda. Kararsızların eğilimi netleştikçe evet oyları yükseliyor.



YURT DIŞINDA EVET ORANI YÜZDE 70 DOLAYINDA

Yurt dışında sandığa gitme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Yurt dışında Evet oranı yüzde 70 dolayında.



Yurt dışından gelecek oyların ve henüz Türkiye'de kararını vermemiş olan seçmenlerin (%72'si EVET'e yakın) etkisiyle 16 Nisan'da Evet oyları tahmin edilenin üzerinde çıkabilir.

Vatan